Inteligencia artificial, robótica, granjas verticales urbanas, envases y cubiertos comestibles, proteína vegetal hecha con residuo agrícola, carne o grasa cultivada en el laboratorio, queso y marisco ‘plant-based’, o biotecnología para elaborar masa madre son algunas de las principales tendencias mundiales en alimentación que se están dando cita en la tercera edición de ftalks Food Summit, evento anual internacional de referencia en innovación agroalimentaria, impulsado por el hub de innovación KM ZERO Food Innovation Hub, que se alargará hasta mañana por la tarde. Bajo el lema ‘A closer look at what we eat’, la primera jornada se ha inaugurado hoy en el Palau Alameda de Valencia centrada en diferentes retos a los que se enfrenta el sector como la sostenibilidad, la economía circular, una nueva generación de proteínas, la nutrición personalizada o la agricultura regenerativa.

En la apertura, el CEO de KM ZERO, Raúl Martín, ha puesto en valor la resiliencia de la industria alimentaria: “Las startups foodtech han recaudado 20.000 millones de Euros a nivel mundial durante el primer semestre de 2021, valor que casi iguala el generado en todo el año anterior. El cambio en las preferencias de los consumidores fue drástico en 2020. Desde entonces se han ido acentuando tendencias en crecimiento como la digitalización, la robótica, el comercio electrónico, la integración de flujos de trabajo para reducir el desperdicio alimentario o la adopción de tecnologías de Industria 4.0 en toda la cadena de valor. ftalks es un escaparate de todas ellas a través de los proyectos locales e internacionales más disruptivos”. En la misma línea se ha expresado el Secretario Autonómico de Innovación y Transformación Digital, Jordi Juan, también presente en la inauguración, que ha destacado que el sector alimentario es clave y estratégico para la Comunitat Valenciana y que por eso están presentes en el principal encuentro a nivel estatal de empresas vinculadas a la innovación, nuevas tecnologías y emprendimiento: “Por segundo año consecutivo somos unos de los principales partners de ftalks, donde se reflexionará sobre la alimentación del futuro y cómo afectará a nuestra sociedad”.

Así ha dado el pistoletazo de salida ftalks’21, evento híbrido, presencial y virtual, que entre hoy y mañana contará con la participación de más de 50 ponentes internacionales, entre ellos representantes de la industria, startups, inversores, centros tecnológicos y de investigación, universidades, entidades públicas o aceleradoras y líderes de opinión.

El futuro de la alimentación de la mano de referentes mundiales

La creación y el desarrollo de nuevas proteínas para alimentar a la población creciente ha sido uno de los temas estrella de la jornada. Mark Post, Cofundador de Mosa Meat, empresa holandesa pionera en presentar al público una porción de carne picada ‘in vitro’ hecha con células madre de vaca, ha destacado: “El desarrollo de proteínas alternativas es inevitable ya que el sistema tradicional no está preparado para satisfacer la creciente demanda a un coste ambiental aceptable. Muchos productos ya han entrado en el mercado y la variedad y la escala se expandirán exponencialmente en los próximos 3 años”. También han presentado sus proyectos Matias Muchnick, Fundador y CEO de NotCo, startup chilena que a través de la inteligencia artificial desarrolla alimentos ‘plant-based’ replicando productos como la mayonesa o la leche; o Miguel Calatayud, CEO de iWi, empresa especializada en el cultivo de algas para la producción de suplementos funcionales en granjas sostenibles en Texas y Nuevo México.

Esta edición de ftalks cuenta por primera vez en su historia con la presencia in situ de destacados fondos de inversión como Unovis Asset Management & New Crop Capital, Blue Horizon Ventures, PeakBridge o Quadia. Josep Segarra, Investor Manager de este último, destaca que intentan cubrir con sus inversiones toda la cadena de valor y que ven un gran movimiento de startups y empresas más maduras en agtech y foodtech con un componente muy importante de financiación privada: “Nuestro objetivo es que estas startups crezcan, que puedan actuar como catalizador de su industria y mover al sector desde abajo. Vemos tendencias muy importantes en el principio de la cadena de valor, de regeneración del suelo, o en agricultura combinando tecnología, inteligencia artificial o robótica”.

Y es que el futuro de la agricultura ha sido otra de las temáticas de la jornada. Alina Zolotareva RDN, Directora de Marketing en Aerofarms, ha explicado cómo la compañía desarrolla sistemas aeropónicos para cultivar diferentes variedades de plantas simultáneamente en granjas verticales urbanas; y Adrián Ferrero, Cofundador y CEO de Biome Makers, startup biotech española afincada en California, ha dado a conocer cómo analizan el microbioma de la tierra para proporcionar información a empresas agrícolas y mejorar la calidad de los cultivos. También se ha abordado la reinvención de los envases con Rodrigo García, Cofundador y Co-CEO de NotPla, empresa dedicada a la creación de packaging sostenible a partir de materiales naturales provenientes de algas que destaca: “El hecho de que el material sea comestible certifica que la naturaleza puede ayudarnos a la transformación”; y con Daphna Niessenbaum, Co-fundadora y CEO de TIPA Corp, proyecto que ha ideado un material biodegradable que se comporta de forma similar a la materia orgánica.

Por último, destaca la mesa redonda impulsada por Fundación LAB Mediterráneo, moderada por Javier Jiménez, Director General de Lanzadera, donde los empresarios Pedro Ballester, CEO y Fundador de Logifruit, María José Félix, Directora General de Helados Estiu, y Toño Pons, Presidente de Importaco, han compartido su visión y experiencias en torno a la I+D+i y han reivindicado la investigación y la innovación como las claves del futuro de la alimentación.

Lanzamiento del KM ZERO SQUAD

Y la Directora de KM ZERO, Beatriz Jacoste, ha presentado oficialmente el KM ZERO SQUAD, una red de embajadores en continuo crecimiento que reúne a líderes mundiales de todas las partes del mundo que están revolucionando el sector de la alimentación. El objetivo es abordar los grandes retos y oportunidades a los que se enfrenta la industria alimentaria de la mano de las voces más autorizadas. Sus reflexiones se verán reflejadas en la próxima edición del informe Fooduristic que el hub de innovación publica anualmente. Destacan entre ellos Sam Kass, Socio de Acre Venture Partners y chef y asesor de políticas alimentarias de la Administración Obama, Joseph Puglisi, Presidente de la Junta Científica de Beyond Meat o Didier Toubia, Fundador y CEO de Aleph Farms.

ftalks'21 es una iniciativa de KM ZERO Food Innovation Hub que cuenta con el apoyo de la Consellería de Innovación, Ayuntamiento de València, València Activa, Fundación LAB Mediterráneo, ProChile, Capsa Vida, Vicky Foods, Grupo Dacsa, Bayer, Incarlopsa, Rijk Zwaan, Biogran, Idai Nature, Solulim, Bionicia, Broseta, Logifruit, ADM, Danone, Ceylan, Kerry y Caixa Rural Torrent; y con la colaboración de Visit Valencia, Zumex, The Westin Valencia, Ocean52, Chefs' Manifesto, Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS), Puratos, NotCo, Mahou San Miguel, Adecco, Viccarbe, Visionally y World Design Capital Valencia 2022.