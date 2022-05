El crucero más grande del mundo atraca en València Royal Caribbean Actualizado: 03/05/2022 17:32 Ver galería > El crucero 'Wonder of the Seas', de la naviera Royal Caribbean, ha hecho su primera escala en el Puerto de València con 4.000 pasajeros a bordo, la mayoría de origen estadounidense. Se trata del crucero más grande del mundo.

