Cuando no es el aire acondicionado es la calefacción. La cuestión es pagar. Con la llegada del otoño y la bajada de las temperaturas son mucho los que miran con recelo el termómetro de sus hogares por miedo a tener que encender la calefacción y asumir los sobrecostes del precio del gas. Cuando no es el precio de la electricidad es el precio del gas y parece que durante los próximos meses la escalada del precio del gas va a seguir sin dar descanso a los clientes. ¿Hay alguna solución? Hay quienes apuestan por no encender las calefacciones y recurrir a otros sistemas más baratos como las estufas de butano o las de leña pero qué pasa con quienes viven en zonas más frías que sí requieren del gas ciudad o canalizado para aclimatar sus hogares.

TUR. Tres letras que resumen todo y que pueden llegar a suponer, según la OCU, una rebaja de hasta el 50% en la factura del gas. Se trata de la tarifa regulada del gas. Al igual que sucede con el mercado eléctrico, el gasístico también tiene ofertas en mercado libre y en mercado regulado. Sin embargo, la mayoría de los consumidores desconocen esta dualidad y ni siquiera saben qué tipo de contrato tienen. Las tarifas reguladas incluyen precios fijados por el gobierno para garantizar el acceso al servicio por parte de la población y evitar subidas indiscriminadas. Se trata de precios fijados trimestralmente y por tanto no se ven afectados por la volatilidad del mercado energético y las subidas drásticas que experimenta el precio del gas en los mercados mayoristas. Por contra, los clientes acogidos a ofertas comerciales no se benefician de los precios topados por el gobierno ni por la regulación del mercado. Disponen de ofertas comerciales con precio fijos o no acordados en un contrato entre operador y cliente. Aunque a principios de la crisis, estas ofertas podían ser más ventajosas que los precios de las tarifas reguladas, lo cierto es que el disparo de los precios del gas convierte ahora a las ofertas en mercado libre en mucho menos competitivas que las disponibles en el mercado regulado. ¿Quién puede contratar una tarifa TUR de gas? Pues prácticamente cualquier usuario doméstico. Existen diferentes tipos de tarifa TUR dependiendo del consumo anual. La mayoría de los clientes podrán acogerse o bien a la TUR 1 (con gas solo para la cocina o para el agua sanitaria) y la TUR 2, para quienes además disponen de calefacción. Al igual que sucede con el mercado eléctrico, cualquier cliente tiene derecho a solicitar el servicio y tarifa TUR. Salvo casos de permanencia contractual por la que existe una duración mínima del contrato, el resto de clientes pueden solicitar un cambio de tarifa a TUR para poder ahorrarse casi el 50% de la factura ¿Cómo se cambia la tarifa de gas a TUR? Lo primero que hay que tener en cuenta es que las empresas que ofrecen TUR no son las mismas que ofrecen el servicio en mercado libre, al menos no en el sentido estricto. Cada una de las grandes comercializadoras del país ha creado una comercializadora para el mercado regulado. Es decir, aunque dependan de la misma matriz empresarial, una misma empresas gasística dispone de una comercializadora en mercado libre y otra en el mercado regulado. De esta forma, por ejemplo, Iberdrola ha creado la distribuidora Curenergía que ofrecer tanto la TUR de gas como la de luz. Lo mismo sucede con Naturgy y su comercializadora de último recurso Comercializadora Regulada Gas&Power, Endesa y Energia XXI o Total Energies y Baser. Una vez tomada la decisión, los clientes deben solicitar el servicio y cambio de tarifa TUR. Al tratarse de empresas diferentes no puede llamar a la empresa que, hasta ahora, le da el servicio. Hay que hacer un cambio de contrato (como una portabilidad) y cambiar de empresa. Se puede hacer por teléfono o por web. Desde la OCU explican que existe mucha demora en la atención telefónica por lo que recomiendan hacer el trámite a través de internet. Cada una de las empresas comercializadoras del TUR tiene una página web desde la que tramitar el alta en el servicio. Comercializadora Regulada Gas&Power de Grupo Naturgy

Energía XXI de Grupo Endesa

Curenergía de Grupo Iberdrola

Baser de Grupo Total Energies En todos los casos, el proceso es muy sencillo. El titular debe cursar el alta con su DNI. Además hay que aportar la dirección de suministro y el código del CUPS del contador instalado para que la comercializadora identifique el servicio y pueda iniciar la facturación con el nuevo precio. Además hay que adjuntar una copia del DNI y el número de cuenta o tarjeta de crédito en el que se cargarán las facturas. ¿Cuánto tarda en activarse la nueva factura? Al igual que sucede con el móvil, el cambio de empresa y tarifa es transparente para el usuario final. Nunca se interrumpe el servicio. El plazo de tiempo medio para que se complete el cambio es de unas tres semanas desde el inicio del procedimiento