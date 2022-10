La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido este miércoles en que el despido debe "avanzar en términos europeos" y ser "reparativo" y "restaurativo", y no centrarse únicamente en la indemnización.

"Vamos a abordar las causas y luego la indemnización será diferente, según el impacto que puede tener en la vida de las personas. Esto es lo que no hace España y lo que en Europa se baraja. El problema está en la restitución de causas", ha dicho Díaz en una jornada económica organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

Díaz ha recordado que la última reforma laboral no toca el despido, como prometió, aunque ha reconocido que la nueva normativa "eleva la indemnización por despido", ya que "eleva los salarios y encarece los despidos" como "efectos colaterales".

La ministra ha puntualizado que los despidos del futuro, con esa "indemnización restaurativa", deben tener en cuenta factores como la edad, la formación o el sexo, aunque "va a ser el diálogo" el que lo incorpore.

"España es diferente en el despido. España tiene un problema. Estamos trabajando con una norma del año 1980", ha dicho en alusión al Estatuto de los Trabajadores.

Pide subir los salarios

La ministra de Trabajo ha vuelto a pedir a los agentes sociales que se sienten en la mesa de negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), paralizada desde comienzos de mayo.

"El AENC es una competencia de los agentes sociales en la que jamás me voy a meter (...). llevan desde el 5 de mayo sin estar en esa mesa. A los hechos me remito, esto es así y no se han vuelto a sentar", ha expuesto Díaz, que ha señalado, también, que los datos de convenio hasta septiembre "son muy malos", con 653 convenios firmados y una afectación de algo más de 1,5 millones de trabajadores en el país.

La titular de Trabajo les ha instado de nuevo a sentarse a negociar y ha expresado su respeto a la "autonomía de la voluntad de las partes". No obstante, se ha referido a las advertencias del vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, y a su recomendación de "subir los salarios en Europa un 5%, porque el riesgo de morosidad y empobrecimiento es absolutamente real".

También se ha pronunciado sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), materia que sí es competencia del Ejecutivo, aunque ha evitado revelar una cantidad de subida. Díaz ha recordado que el Gobierno ha pedido al grupo de expertos que actualicen el cómputo para establecer el 60% del salario medio español, como se comprometió el Gobierno para 2023.

Díaz también ha hablado en esta jornada sobre el encarecimiento de las hipotecas "hasta un 46% por el impacto del Euríbor", tras la subida de tipos del BCE.

La ministra ha advertido de que se está produciendo una "transferencia de rentas histórica de la ciudadanía a las entidades financieras", al mismo tiempo que se está "empobreciendo de forma brutal a la población".

La propuesta de la banca "es insuficiente"

El Gobierno y la banca están trabajando en responder a esta situación, aunque, para Díaz, "la propuesta de las entidades financieras no es suficiente".

"El planteamiento está pensando para las personas vulnerables y esto también va de clases medias. Para una familia de dos miembros con dos hijos y 30.000 euros, esto se convierte en un problema real. No va solo de abrazar las vulnerabilidades, va de clases medias", ha recalcado.

Díaz ha secundado, como hizo unos días, la propuesta de CaixaBank de congelar las hipotecas durante un año, y ha denunciado, una vez más, los beneficios "superlativos" de las entidades financieras.

Díaz ha apelado al "principio de prudencia" para analizar la situación económica de los próximos meses y ha aclarado que el escenario geopolítico "no depende ni de España ni de la Unión Europea".

La ministra de Trabajo ha hecho esta aclaración en alusión a las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que este martes planteó una recesión técnica en los próximos trimestres.

"Estamos en una caída pequeña. Esto es una buena noticia. La AIReF no está planteando una recesión, sino que está diciendo que el impacto puede ser menor", ha dicho Díaz, y ha insistido en que "son previsiones que después se rectifican permanentemente".

También ha advertido de que, en caso de que la crisis se intensifique, la reforma laboral está pensada para proteger el empleo y el tejido productivo.

"Absoluta tranquilidad. Nunca más debemos volver a esa España en que si hay crisis golpeamos a las empresas y a los trabajadores", ha asegurado Díaz.