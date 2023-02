Estilo urbano pero rompedor. Dinámico pero versátil. Un proyecto independiente que tiene su nacimiento en la comarca de l'Horta, concretamente en Xirivella. Se trata de Belaguer, una marca de ropa con sede en València y que se rifan los famosos como el cantante Quevedo o la instagramer Jessica Goicoechea. Los cantantes de reguetón Lunay, Jay Wheeler, Big Soto o el rapero Eladio Carrión también la llevan. Porque sus estilos de música casan directamente con el estilo de esta firma valenciana: su conexión con el siglo XXI a través de los estilos de vida de la calle.

"Nuestros productos están diseñados para el uso diario de cada persona. Desde el 14 de enero de 2019, Belaguer ha representado un estilo de vida, enfocándose en los estilos de vida de la calle de todo el mundo, dándoles un sentido propio y siguiendo la verdadera historia del pasado en cada diseño", escriben en su página web, sitio por el que se pueden adquirir las prendas.

Chaquetas, sudaderas, carteras, camisetas, pantalones, carteras, llaveros y hasta ropa interior o una alfombra para entrar en casa son algunos de los productos creados por Belaguer.

De hecho, el propio Quevedo vistió una camisa abierta de Belaguer para participar en el programa de televisión "El Hormiguero". El artista que creó "Quédate" junto a Bizarrap y fue número uno en España y en la mayoría de Latinoamérica, utilizó una camisa de estilo parcheado de verde militar con la serigrafía de BLGR en el pecho, siglas de Belaguer también recurrentes en otro tipo de prendas.

El creador de esta firma valenciana es Adrián González, vecino de Xirivella que cuenta con 26 años y lleva diseñando desde que tenía 13: "Empecé haciendo diseños por gusto, ya que siempre me ha gustado ese mundo. También trabajé para varias discotecas haciendo flyers de sus fiestas hasta que llegó una temporada que estaba en un club de coches y el único que sabia diseñar era yo. En ese momento, me encargué de hacer el merchandising y ahí vi cómo a la gente le gustaba la ropa que hacía y me di cuenta del posible potencial que tenía para crear Belaguer", manifiesta a Levante-EMV.

Preguntado por el significado de Belaguer, el propio Adrián asegura que "se llama así básicamente porque cuando quise comenzar el proyecto necesitaba un nombre. Busqué por todos los sitios, combiné palabras y al final, en el momento más inoportuno porque estaba de comida, escuché en la televisión la palabra Balaguer, que es un pueblo de Cataluña. A partir de ahí, se me ocurrió Belaguer y me gustó tanto, que así lo dejé para siempre", explica.

Sobre sus referentes en el mundo de la moda, aclara que no tiene ninguno en concreto, aunque sigue a marcas de Estados Unidos: "Me gusta mucho la cultura que tienen allí en cuanto a la moda y me inspiro mucho en ella".

En datos estadísticos de la campaña de 2022, Belaguer ha crecido en más de 21.000 seguidores en Instagram; más de 3.500 pedidos en la web y más de 200.000 euros de facturación. Toda una hazaña para un emprendedor de 26 años nacido en Xirivella.