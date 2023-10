En materia de sostenibilidad, los integrantes del ecosistema portuario no deberían funcionar como «islas verdes». Es una de las ideas que dejó en el foro Jordi Llaguna, head of procurement & Decarbonization Lead Spain Gateway Terminals de APM Terminals, proveedor mundial líder de servicios portuarios y de carga en tierra con presencia en 64 países. «En la cadena logística las Autoridades Portuarias son el eslabón de titanio, pero hay actores pequeños que entran a nuestras terminales, en Valencia son 2000 camiones al día y con quienes también deberíamos trabajar conjuntamente», reflexionó Llaguna.

El representante de APM Terminals en el foro organizado por Levante-EMV explicó que su empresa trabaja con maquinaria que levanta 75 toneladas en un despliegue que requiere un importante consumo de energía. No resulta sencillo por tanto reducir su huella de carbono, son los llamados sectores difíciles de abatir, pero asumen el reto con ambición: «Como grupo se ha adoptado la decisión de reducir la huella de carbono un 70 % para 2030 y completamente para 2040».

Fijado el objetivo, APM Terminals articula su estrategia en tres ejes. El primero es ciertamente intuitivo. Consiste en reducir el consumo. Se está consiguiendo a través de varios proyectos entre los que destaca la reducción de los grupos electrógenos de 30 a 10 unidades. Y la idea es llegar a cero. «Hemos transformado esos grupos electrógenos en pasarelas eléctricas, lo cual implica una inversión importante, pero solo con eso hemos reducido 1,6 kilotoneladas de CO2 este año», comentó el portavoz de la descarbonización en España para APM Terminals.

El siguiente eje es la energía verde que la Autoridad Portuaria de València suministra a la proveedora de servicios portuarios desde 2018, y que APM Terminals además ha hecho extensible a todas sus ubicaciones mediante un contrato de compraventa de energía limpia. «Gracias a estos acuerdos reducimos en torno al 40 % de nuestras emisiones nacionales».

Por último, Llaguna sacó a colación dos patas en la estrategia de sostenibiliad de su empresa, el Offshore Power Supply para llevar el suministro energético a buques en puerto, y un proyecto más prioritario enmarcado en la «electrificación». «Nosotros no podemos apostar por el hidrógeno porque todavía no es una tecnología madura, no obstante estamos ahí para apoyar los avances en investigación», explicó Llaguna, «pero en el caso de la electrificación sí hemos lanzado un programa global para toda nuestra maquinaria que se finalizará en 2024 o 2025. En teoría son equipos difíciles y que los fabricantes no querían hacer por no verles el negocio pero nosotros hemos apretado con un equipo muy potente de descarbonización Global y también local en España y parte de ese proyecto ya se está acelerando para que el año que viene podamos tener esa tecnología madura», detalló el representante de APM Terminals.