P. ¿Cuáles cree que son los factores que propician que el sector del marketing sea uno de los campos profesionales donde la presencia femenina es especialmente notable en comparación con otras industrias?

R. El marketing es uno de los campos más creativos. Desde la infancia a la mujer se le acerca más a estas áreas. Además las mujeres, solemos tener una mayor intuición y percepción de

las cosas, lo que nos hace perfectas para el desarrollo de la comunicación e ir un paso más allá en el marketing.

P. Los datos de 2023 mostraron que el 81,4% de los gerentes de redes sociales en agencias digitales eran mujeres, pero solo el 27,6% de los directores de medios pagos. ¿A qué cree que se puede deber esta caída?

R. Todo lo que esté asociado con dinero sigue teniendo una predominancia masculina. Y es curioso porque en la mayoría de los hogares quienes llevan la economía familiar son las mujeres y por ejemplo, en el mundo de las startups, aquellas que están lideradas por mujeres son más rentables y estables a largo plazo.

Hasta hace muy poco tiempo la gestión del dinero estaba ligada de forma exclusiva a figuras masculinas, así que es normal que la dirección de medios de pagos la sigan liderando hombres.

Lo importante para mi no es hablar de hombres o mujeres, sino en quién tiene las mejores capacidades para ejecutar el puesto, ahora bien cuando vemos esos porcentajes tan marcados hay un trasfondo cultural que no puede obviarse de porqué predomina un género sobre el otro.

"Todo lo que esté asociado con dinero sigue teniendo una predominancia masculina. Y es curioso porque en la mayoría de los hogares quienes llevan la economía familiar son las mujeres" Ángela Castelló — CRO de Startup Valencia y vocal de la JD del CMM

P. ¿Nota algún tipo de responsabilidad al ser mujer y tener un cargo de responsabilidad?, véase en referencia a la visibilidad o a ser un referente para otras mujeres.

R. No me planteo tener más o distinta responsabilidad por ser mujer. Tengo la responsabilidad de liderar un área y acompañar al equipo a conseguir los objetivos.

Donde veo el peso de la responsabilidad actualmente es en entender la forma en la que las nuevas generaciones se relacionan con el trabajo. Esa relación ha cambiado mucho con respecto a los Boomers y Millenials. El trabajo deja de ser algo que te define y pasa a ser algo en lo que te desarrollas, como cualquier otra área de la vida.

Donde sí tengo responsabilidad es en darme visibilidad porque puedo ser el referente o el espejo para otras mujeres. El concepto de “si no lo puedes ver, no lo puedes ser” que trabajan organizaciones como The Impact Project.

Las mujeres en puestos directivos es importante que trabajemos en nuestra visibilidad. No solo por nosotras mismas, sino porque sin darnos cuenta muchas otras mujeres verán en nosotras una opción profesional a la que poder aspirar.

P. ¿Existe brecha de género en el mundo del marketing a pesar de la notabilidad femenina?

R. No puedo hablar del marketing en particular, porque en mi caso lidero el área de negocio y generación de ingresos pero en general los hombres siguen cobrando más que las mujeres en cualquier sector y siguen habiendo muchos equipos donde la parte operativa son mayoritariamente mujeres y la parte directiva hombres. Así que la brecha sigue estando ahí.

P. ¿Existen diferencias a la hora de liderar siendo mujer que siendo hombre? En el mundo del marketing y en el mundo del liderazgo de empresas en general.

R. En general las mujeres piensan más en el concepto de “nosotros” mientras que los hombres piensan más en “yo”. Muchas veces en el día a día las mujeres directivas encontramos cómo hay hombres que nos dicen cómo deben hacerse las cosas. Al contrario no suele pasar.

Además los hombres suelen tener más ego. Este ego es una ventaja competitiva cuando se quiere transmitir confianza y seguridad pero si no está bien trabajado puede ser un problema para liderar o trabajar en equipo. En general las mujeres suelen relacionarse mejor con los conceptos de comunidad y colaboración.

Hablo siempre en términos generales, hay mujeres que tienen muchísimo ego y hombres que reman mucho en equipo, pero para contestar a preguntas como estas no hay más remedio que hablar de estereotipos generales.

P. ¿Influye el género de la persona a la hora de tomar decisiones?

R. En mi caso puedo decirte que sí, y me explico: cada año que pasa tengo más seguridad a la hora de tomar decisiones y en especial menos necesidad de validación externa, pero esto no siempre ha sido así, y creo que como a mí les pasa y ha pasado a muchas mujeres.

He pasado por experiencias de todo tipo. Muy negativas que han reforzado esa sensación de inseguridad y falta de valía profesional y otras que me han hecho volar. He necesitado ayuda externa con coaches y psicólogos para romper muchas barreras. Creo que un hombre está mejor entrenado desde pequeño para marcar límites y cuestiones como la seguridad en uno mismo la tienen mejor trabajada.

A día de hoy, tengo tolerancia 0 hacía perfiles profesionales que trabajan haciendo pequeños al resto de compañeros. Nunca podría trabajar en una empresa así, y a nivel comercial en cuanto puedo corto relación también.

Si comparamos a las mujeres y a los hombres, nosotras nos auto exigimos más y tardamos más tiempo en confiar en nuestro trabajo. En general, a los hombres desde niños se les potencia la toma de decisiones independientes y en ser más arriesgados, eso como adultos y profesionales les hace tomar decisiones de forma más segura o confiar en su criterio de forma más rápida.

P. ¿Qué mensaje le enviaría a aquellas mujeres líderes que se sienten cuestionadas o que piensan que no son suficientes para su puesto de trabajo por los estereotipos sociales?

R. Cuando confías plenamente en tí misma y rompes ese cascarón que culturalmente llevamos impuesto las cosas son mucho más fáciles y se disfruta más.

Para mí la clave está en quitarse la dependencia de “una validación externa”.

Mi recomendación es siempre rodearse de otras mujeres que ya han pasado por esos procesos, y buscar empresas y equipos donde haya hombres alineados con esta visión. El foco no tiene que estar puesto en el género sino en que cada persona se desarrolle y consiga su máximo potencial.

Son muchísimas las empresas en las que los hombres no sólo no están alineados con todo esto, sino que son los mismos los que lo fomentan.