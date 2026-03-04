“La igualdad no se mide solo en número, sino en poder, voz y capacidad de transformación”

P. ¿Cuáles cree que son los factores que propician que el sector del marketing sea uno de los campos profesionales donde la presencia femenina es especialmente notable en comparación con otras industrias?

R. Es un ámbito donde la comunicación, la empatía y la comprensión de las personas son centrales, y eso ha atraído históricamente a muchas mujeres, no porque sean cualidades femeninas, sino porque socialmente se nos ha permitido y fomentado más desarrollarlas.

El marketing ha sido percibido durante años como un espacio menos rígido y más creativo que otros sectores tradicionalmente masculinizados.

Además, muchas mujeres han visto en el marketing una vía real de impacto, porque desde aquí se construyen relatos, se influyen comportamientos y se conecta con la sociedad.

Dicho esto, es importante no idealizarlo: la alta presencia femenina no implica automáticamente igualdad de poder o de reconocimiento.

P. Los datos de 2023 mostraron que el 81,4% de los gerentes de redes sociales en agencias digitales eran mujeres, pero solo el 27,6% de los directores de medios pagos. ¿A qué cree que se puede deber esta caída?

R. Aquí vemos claramente cómo la brecha no es de talento, sino de jerarquía y valoración.

Las áreas como social media se han asociado a lo relacional, lo operativo y lo creativo, y ahí la presencia femenina es altísima.

En cambio, los ámbitos vinculados a presupuesto, inversión, negociación y control financiero siguen estando más masculinizados.

Esto responde a estereotipos muy arraigados sobre quién “maneja el dinero” o quién toma decisiones de impacto.

En el fondo, no es una cuestión de capacidad, sino de qué roles se consideran estratégicos y cuáles ejecutivos, y quién accede a unos y otros.

P. ¿Nota algún tipo de responsabilidad al ser mujer y tener un cargo de responsabilidad?, véase en referencia a la visibilidad o a ser un referente para otras mujeres.

R. Sí y lo vivo desde la conciencia. Y entiendo ese liderazgo como la capacidad de influir positivamente en los demás. Y lo ejerzo desde la coherencia, a veces con dudas y, por encima de todo, con mucho aprendizaje.

P. ¿Existe brecha de género en el mundo del marketing a pesar de la notabilidad femenina?

Sí, claramente. Existe brecha en acceso a puestos de decisión, en reconocimiento, en salarios y en capacidad de influencia real.

Muchas mujeres están en marketing, pero no siempre están donde se decide la estrategia o el negocio.

Además, hay una brecha más invisible: la exigencia constante de demostrar valía, que no siempre se da en igualdad de condiciones. La igualdad no se mide solo en número, sino en poder, voz y capacidad de transformación.

P. ¿Qué camino queda por conseguir dentro del liderazgo femenino en las empresas?

R. Pasar de la presencia a la influencia. Normalizar liderazgos femeninos sin necesidad de justificar, explicar o etiquetar. Avanzar en corresponsabilidad real, no solo en discurso.

Y, sobre todo, revisar los modelos de éxito y liderazgo que siguen estando muy marcados por patrones masculinos tradicionales. No se trata de que las mujeres se adapten, sino de que las organizaciones evolucionen.

"No se trata de que las mujeres se adapten, sino de que las organizaciones evolucionen" Mar Mestre — Directora de Comunicación y Experiencia de Cliente en Caixa Popular y vocal de la JD de EVAP

P. ¿Existen diferencias a la hora de liderar siendo mujer que siendo hombre? En el mundo del marketing y en el mundo del liderazgo de empresas en general.

R. No creo que exista un “liderazgo femenino” homogéneo, ni uno masculino.

Sí creo que muchas mujeres, por sus trayectorias, han desarrollado estilos más relacionales, empáticos o colaborativos, pero esas competencias no son femeninas, son humanas.

El riesgo está en encasillar, porque eso refuerza estereotipos.

Lo que marca la diferencia no es el género, sino la diversidad de miradas, de experiencias y de formas de estar en el liderazgo.

P. ¿Influye el género de la persona a la hora de tomar decisiones?

R. No debería, pero en la práctica sí influye cuando hay sesgos. El género influye no por cómo decide una persona, sino por cómo se perciben y valoran sus decisiones.

A una mujer se le cuestiona más, se le exige más justificación y se le penaliza más el error.

Por eso, la clave no es quién decide, sino en qué contexto y con qué reglas se toman esas decisiones.

P. ¿Qué mensaje le enviaría a aquellas mujeres líderes que se sienten cuestionadas o que piensan que no son suficientes para su puesto de trabajo por los estereotipos sociales?

R. Les diría tres cosas muy claras:

No es un problema individual, es estructural. Sentirse insuficiente muchas veces es el resultado de entornos que cuestionan más a las mujeres.

No tienen que parecerse a nadie para liderar. Su valor está en su mirada, en su coherencia y en su forma propia de hacer.

Buscar redes, apoyo y referentes reales. Nadie lidera sola, aunque a veces nos lo hagan creer.

En definitiva, les diría que no están donde están por casualidad. Están ahí porque aportan valor. Y liderar no es no dudar nunca, es avanzar a pesar de las dudas.