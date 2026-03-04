“Cuantas más mujeres en cargos de responsabilidad se visualicen, más referentes se crean”

P: ¿Cuáles cree que son los factores que propician que el sector del marketing sea uno de los campos profesionales donde la presencia femenina es especialmente notable en comparación con otras industrias?

R. Creo que el hecho de que el marketing necesite cualidades muy relacionadas con: la comunicación, el diálogo, la creatividad, las relaciones, la empatía, y temas de índole más social, hace que las mujeres nos podamos sentir más cómodas o interesadas en ese campo. No quiero decir que los hombres no tengan estas cualidades, pero sí creo que las mujeres, por histórico, las hemos trabajado más.

P. ¿Nota algún tipo de responsabilidad al ser mujer y tener un cargo de responsabilidad?, veáse en referencia a la visibilidad o a ser un referente para otras mujeres.

R. Sí, es importante estar y tener tiempo para visibilizar los cargos de responsabilidad porque todavía hay un largo camino que recorrer y cuántas más mujeres en cargos de responsabilidad se visualicen, más referentes se pueden crear y más niñas pueden normalizarlo y aspirar a estar ellas en esos puestos directivos. También creo que es importante defender un tipo de liderazgo y dirección más emocional y no tan business como ha sido la trayectoria anterior, eso nos puede venir bien a las mujeres y a la población en general.

P. ¿Existe brecha de género en el mundo del marketing a pesar de la notabilidad femenina?

R. Existe brecha de género a nivel general en mandos de dirección, en el mundo del marketing puede parecer menor por el porcentaje de mujeres vs hombres que lideran esas posiciones, pero lo importante es que existe y hay que trabajar para que no se dé.

P. ¿Qué camino queda por conseguir dentro del liderazgo femenino en las empresas?

R. El camino que queda es seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, que es siendo constantes y pasionales, siendo organizadas y comunicativas e ir impregnando a las nuevas generaciones de ese impulso que tenemos todas las mujeres dentro y que a veces nos cuesta sacar.

P. ¿Existen diferencias a la hora de liderar siendo mujer que siendo hombre? En el mundo del marketing y en el mundo del liderazgo de empresas en general.

R. Personalmente creo que no hay diferencias en el modo de liderar por ser hombre o por ser mujer, lo que sí que creo que en general las mujeres podemos ejercer un estilo de liderazgo un poco más empático, emocional, cuidador, acogedor que algunos hombres. Pienso eso porque las mujeres solemos tener esas cualidades un poco más desarrolladas que los hombres, el hecho de arrastrar años de histórico como cuidadoras, madres, etc y es normal que a la hora de liderar eso esté presente.

P. ¿Influye el género de la persona a la hora de tomar decisiones?

R. Sí, por el mismo razonamiento que he expuesto en la pregunta anterior, influye que las mujeres tengamos unas características biológicas diferentes a los hombres. La biología influye.

P. ¿Qué mensaje le enviaría a aquellas mujeres líderes que se sientes cuestionadas o que piensan que no son suficientes para su puesto de trabajo por los estereotipos sociales?

R. El mensaje sería que no escuchasen ese pensamiento porque no es real, es algo que arrastramos desde hace años, es una mala herencia de nuestros antepasados. Les diría que hubieron muchas mujeres antes que nosotras que lidiaron con injusticias y situaciones de precariedad social en cuánto a justicia y que es nuestro deber lanzarnos, que somo suficientes, que estamos preparadas y que juntas podemos cambiar el rumbo.