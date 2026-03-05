Gana Energía “se lía” en Fallas para recordar que la factura de la luz no tiene por qué hacerlo

Gana Energía, comercializadora valenciana de luz y gas, lanza su nueva campaña publicitaria para las Fallas 2026 bajo el claim “Las Fallas son para liarse. Tu factura de la luz, no”, una acción con la que la compañía refuerza su posicionamiento de marca, “El ahorro sin líos”, y reivindica su origen valenciano aprovechando una de las citas más importantes del año.

La campaña, diseñada por Rosebud, se despliega en una gran lona en el barrio de Ruzafa, uno de los epicentros de la fiesta, con presencia en la falla Ribera - Convento Santa Clara (Telefónica) con banderolas de calle y distintos soportes en paradas de metro de la ciudad. El objetivo es conectar con el público fallero y urbano con un tono irónico y muy local, trasladando la idea de que, aunque en Fallas es tiempo de ruido, la factura de la luz puede seguir siendo clara y sencilla.

Las creatividades juegan con situaciones reconocibles para cualquier valenciano en estas fechas, combinando mensajes como: “Salir de mascletà y volver de despertà”, “Empezar en la crida y no parar hasta la cremà”, “Y no desliarse hasta el día 20.”

“Queríamos celebrar las Fallas hablando el mismo idioma que la gente de València: con humor, con referencias muy nuestras y con esa mezcla de caos, pólvora y emoción que solo se vive aquí”, explica Eva Marí, directora de Marketing de Gana Energía. “Pero también buscábamos recordar algo muy sencillo: la energía es un servicio básico y no debería ser un quebradero de cabeza para la gente. Nuestro compromiso es precisamente ese: tarifas claras, atención cercana y ahorro sin líos durante todo el año”.

Un guiño creativo al origen valenciano de la marca

Con esta campaña, Gana Energía fortalece su vínculo con Valencia, la ciudad donde nació y está la sede de la compañía y desde la que ha construido su propuesta como comercializadora centrada en la sencillez y el ahorro para el consumidor. La acción se ha planteado como un homenaje a la forma de vivir la fiesta: intensamente, sin horarios y “liándose”, pero nunca con la factura de la luz.

Gana Energía atraviesa una de las etapas de mayor crecimiento desde su fundación en 2015, con más de medio millón de hogares que ya confían en su modelo basado en la transparencia y la sencillez.

Sobre Gana Energía

Gana Energía es una compañía de luz y gas española creada en 2015 con el propósito de ofrecer una alternativa transparente a las eléctricas tradicionales. Con más 500.000 clientes en toda España, la empresa apuesta por tarifas con precios ajustados, sin letra pequeña, sin servicios obligatorios y con una atención ágil y cercana desde Valencia. Su misión es que la gestión de la energía sea sencilla, comprensible y sin líos para los hogares y pequeños negocios.