La gigafactoría de Sagunt abre una nueva oportunidad para invertir en vivienda

Hace apenas unos años, Sagunt era ya uno de los principales enclaves logísticos de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, la puesta en marcha de la gigafactoría de baterías de Volkswagen a través de PowerCo ha supuesto un punto de inflexión para el municipio y para toda el área de influencia del Camp de Morvedre.

La inversión de alrededor de 3.000 millones de euros, junto con el desarrollo de Parc Sagunt II, ha consolidado a la ciudad como uno de los grandes polos industriales del Mediterráneo. A este impulso se suman otros proyectos estratégicos como el centro logístico de Inditex, el futuro almacén regulador de Mercadona o la ampliación de las instalaciones de Toyota, configurando un ecosistema empresarial con capacidad para atraer miles de trabajadores durante los próximos años.

Las previsiones apuntan a la creación de más de 3.000 empleos directos asociados a la gigafactoría, una cifra que crecerá conforme se complete el desarrollo industrial y se instalen nuevas empresas auxiliares y de servicios. A ello habrá que añadir el empleo indirecto generado por proveedores, transporte, mantenimiento, comercio y hostelería.

El gran desafío: responder a la demanda de vivienda

El crecimiento económico suele ir acompañado de un reto común: disponer de suficiente vivienda para absorber el incremento de población.

Sagunt ya comienza a experimentar este fenómeno. La llegada de nuevos trabajadores y de familias que buscan residir cerca de los futuros centros de trabajo está incrementando el interés por la compra y el alquiler de viviendas, mientras que muchas personas procedentes del área metropolitana de València encuentran en la ciudad una alternativa con mejores precios y buenas conexiones.

Diversos profesionales del sector inmobiliario coinciden en que, si se cumplen las previsiones de implantación empresarial, el municipio necesitará ampliar significativamente su parque residencial durante los próximos años para responder a una demanda creciente.

Este contexto está generando un escenario de interés tanto para promotores como para inversores que buscan anticiparse a la evolución del mercado.

Un nuevo perfil de inversión inmobiliaria

La transformación de Sagunt coincide además con la aparición de nuevas fórmulas que permiten acceder al mercado inmobiliario sin necesidad de realizar grandes desembolsos económicos.

Una de ellas es la tokenización inmobiliaria, un modelo que permite a numerosos inversores participar conjuntamente en el desarrollo de promociones residenciales mediante pequeñas aportaciones, democratizando un mercado que tradicionalmente estaba reservado a grandes patrimonios.

En este contexto opera Equalice, una plataforma especializada en inversión inmobiliaria tokenizada que ha puesto en marcha un proyecto residencial en Sagunt compuesto por 11 viviendas, además de garajes y trasteros.

La iniciativa permite participar en el desarrollo de la promoción desde importes de 500 euros, acercando este tipo de inversiones a un perfil más amplio de ahorradores interesados en diversificar su patrimonio.

Según explica la compañía, el proyecto contempla además una rentabilidad anualizada prioritaria del 7% como mecanismo de compensación frente a posibles retrasos en la promoción, una condición que sitúa a los inversores por delante del propio promotor en el reparto de ese rendimiento.

Si quieres conocer los detalles del proyecto y las condiciones de participación, puedes consultar toda la información a través de este enlace.

Sagunt, un mercado que seguirá evolucionando

El desarrollo industrial previsto para los próximos años convierte a Sagunt en uno de los mercados más dinámicos de la Comunitat Valenciana. La combinación de inversión empresarial, creación de empleo y crecimiento demográfico dibuja un escenario en el que la vivienda adquiere un papel protagonista.

Mientras las administraciones trabajan para acompasar el crecimiento urbano con las nuevas necesidades de población, diferentes iniciativas privadas ya comienzan a posicionarse para responder a una demanda residencial que previsiblemente continuará aumentando conforme avance la implantación de las grandes industrias.

En este escenario, plataformas como Equalice representan una de las nuevas fórmulas con las que pequeños inversores pueden acceder al mercado inmobiliario y participar en proyectos ligados a uno de los principales desarrollos económicos que vive actualmente la Comunitat Valenciana.