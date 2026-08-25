Los ahorradores españoles miran a Punta Cana: el auge inmobiliario abre nuevas vías de inversión desde 500 euros

Durante años, hablar de Punta Cana era hacerlo de playas, hoteles y grandes complejos turísticos. Sin embargo, el destino dominicano vive una transformación que va mucho más allá de las vacaciones.

El crecimiento del turismo, la llegada de compradores procedentes de Estados Unidos y Canadá y el aumento de la población están impulsando el mercado inmobiliario de algunas de las principales zonas turísticas de República Dominicana.

El proceso recuerda, con sus diferencias, al que vivieron destinos españoles como Baleares o la Costa del Sol durante las últimas décadas del siglo pasado. La llegada de compradores extranjeros no solo multiplicó la actividad turística, sino que también generó nuevas necesidades de vivienda y favoreció el desarrollo de proyectos residenciales.

Ahora, esa evolución está situando a Punta Cana en el radar de quienes buscan alternativas para diversificar sus ahorros.

Punta Cana, en el foco de la inversión inmobiliaria

Cada destino que experimenta un fuerte crecimiento turístico acaba afrontando un fenómeno parecido: la necesidad de ampliar su oferta residencial.

Uno de los proyectos que concentra actualmente parte de esta actividad es Larimar City & Resort, un desarrollo situado en Punta Cana en el que participa el grupo español Clerhp.

La compañía está presente en República Dominicana desde 2011 y cotiza en BME Growth desde 2016. Según la información facilitada por la empresa, el proyecto se encuentra desarrollando su primera fase y prevé realizar las primeras entregas a finales de 2026.

Así será Larimar City & Resort, un desarrollo residencial ubicado en Punta Cana. / ED

Su avance coincide con un momento de crecimiento de la actividad turística y residencial en el este del país, una zona que continúa atrayendo capital extranjero y nuevos proyectos inmobiliarios.

Precisamente esa evolución está despertando el interés de inversores españoles que buscan participar en el crecimiento de Punta Cana. Sin embargo, comprar directamente una vivienda en otro país sigue siendo una operación fuera del alcance de muchos pequeños ahorradores.

¿Cómo participar sin comprar una vivienda completa?

La compra de un inmueble en el extranjero suele exigir una cantidad importante de dinero. A ello hay que añadir el conocimiento del mercado local, la elección del promotor, la gestión de la vivienda y las condiciones legales de cada país.

En los últimos años han comenzado a aparecer nuevas fórmulas que permiten participar en proyectos inmobiliarios mediante aportaciones más reducidas, sin necesidad de adquirir una vivienda completa.

En este contexto se sitúa Equalice, una firma navarra especializada en estructurar operaciones inmobiliarias para particulares que ya ha repartido más de 50.000 euros en proyectos de Punta Cana a sus inversores. La compañía ha desarrollado Pago Mensual Punta Cana 1, un proyecto vinculado a Larimar City & Resort que abre la participación a inversores españoles desde 500 euros.

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No es la primera vez que Equalice utiliza este modelo para acercar una promoción inmobiliaria a pequeños ahorradores. Como ya contó Levante-EMV, la firma abrió recientemente la participación desde esa misma cantidad en un proyecto compuesto por 11 viviendas, garajes y trasteros en Sagunt.

En aquel caso, la oportunidad estaba ligada al aumento de la demanda residencial provocado por la gigafactoría de PowerCo, el desarrollo de Parc Sagunt II y la llegada de nuevas empresas al municipio.

La propuesta de Punta Cana amplía ahora la actividad de Equalice hacia un mercado internacional. Se trata, no obstante, de una operación diferente, con sus propias condiciones, plazos y riesgos.

Una entrada desde 500 euros y pagos desde el primer mes

Según la información facilitada por Equalice, la captación de fondos está prevista para el próximo 31 de agosto, con el objetivo de superar el millón de euros.

La participación desde 500 euros permite acceder a la operación sin realizar el desembolso que supondría comprar directamente una vivienda en Punta Cana.

Uno de los aspectos que la compañía destaca es la negociación con el promotor de avales sobre las cantidades entregadas a cuenta. Equalice también plantea un sistema de pagos mensuales desde el primer mes, de acuerdo con las condiciones establecidas en la operación.

Según explica la firma, estos pagos se mantendrían incluso en determinados escenarios de retraso en la entrega del inmueble.

La operación se ha estructurado además como un valor negociable inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores —CNMV—. Equalice señala que esta fórmula busca aportar un marco regulatorio a la inversión y facilitar una eventual liquidez.

La compañía sostiene que más de la mitad de la rentabilidad prevista no dependería de una futura venta del inmueble, sino de los pagos periódicos asociados al proyecto.

Más de 50.000 euros abonados a inversores en un proyecto anterior

La nueva propuesta toma como referencia una operación anterior desarrollada por Equalice bajo un esquema similar.

Según los datos aportados por la firma, aquel proyecto ya ha permitido distribuir más de 50.000 euros entre sus inversores, cumpliendo el calendario de pagos establecido.

La nueva operación toma como referencia la experiencia previa de Equalice con un proyecto desarrollado bajo un esquema similar. Según los datos aportados por la firma, aquella iniciativa ya ha permitido distribuir más de 50.000 euros entre sus inversores, siguiendo el calendario de pagos establecido.

La clave: mirar más allá del destino

El atractivo de Punta Cana explica buena parte del interés que está despertando esta propuesta. Sin embargo, en una inversión de este tipo, tan importante como el lugar es conocer quién impulsa el proyecto, cómo se organizan los pagos y qué condiciones se aplican si los plazos previstos no se cumplen.

Pago Mensual Punta Cana 1 permite participar desde 500 euros sin necesidad de comprar directamente una vivienda. Ese importe reduce la barrera de entrada al mercado inmobiliario internacional, aunque no elimina los riesgos propios de cualquier inversión.

Por eso, antes de tomar una decisión, conviene revisar con detenimiento la estructura de la operación, los plazos, las garantías y las condiciones económicas planteadas por la compañía.

Quienes quieran conocer todos los detalles del proyecto pueden consultar la información habilitada por Equalice.