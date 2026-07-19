Cada vez más valencianos buscan alternativas a sus ahorros: la gigafactoría de Sagunt cambia el mapa de la inversión

Durante años, hablar de Sagunt era hacerlo de uno de los principales enclaves industriales de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, el municipio vive ahora una transformación sin precedentes. La llegada de la gigafactoría de baterías de Volkswagen (PowerCo), el desarrollo de Parc Sagunt II y la implantación de grandes compañías como Inditex, Mercadona o Toyota han convertido la ciudad en uno de los principales polos económicos del arco mediterráneo.

La inversión prevista supera ampliamente los 3.000 millones de euros y las estimaciones apuntan a la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos durante los próximos años. Un crecimiento que ya empieza a dejar huella en la economía local y en sectores como el comercio, los servicios o el mercado inmobiliario.

Del crecimiento industrial al auge de la vivienda

Cada gran proyecto empresarial lleva asociado un efecto que suele repetirse allí donde se instala: la necesidad de vivienda.

La llegada de trabajadores, técnicos, proveedores y nuevas empresas está incrementando la demanda residencial en Sagunt, tanto para compra como para alquiler. A ello se suma el interés de numerosas familias del área metropolitana de València que ven en el municipio una alternativa para establecer su residencia sin renunciar a una buena conexión con la capital.

La creación de miles de puestos de empleo en Parc Sagunt está transformando el mercado inmobiliario de la comarca. / ED

Este nuevo escenario está obligando al mercado inmobiliario a adaptarse a una demanda creciente que, según coinciden distintos profesionales del sector, requerirá la construcción de nuevas promociones residenciales durante los próximos años.

Precisamente esa evolución está situando a Sagunt en el radar de muchos inversores que buscan anticiparse al crecimiento de una de las zonas con mayor proyección de la Comunitat Valenciana.

¿Qué hacen hoy los ahorros de muchos valencianos?

Mientras la economía de Sagunt acelera, otra realidad permanece prácticamente inmóvil: la de miles de ahorradores que mantienen su dinero en cuentas corrientes o productos con una rentabilidad muy reducida.

La inflación de los últimos años ha llevado a muchos ciudadanos a replantearse cómo gestionar sus ahorros. Ya no se trata únicamente de preservar el capital, sino de encontrar alternativas que permitan poner ese dinero a trabajar aprovechando oportunidades vinculadas a la economía real.

En este contexto, el mercado inmobiliario continúa siendo uno de los activos que despierta mayor interés entre quienes buscan inversiones a medio y largo plazo. Sin embargo, acceder a una promoción residencial ha sido tradicionalmente una opción reservada a grandes patrimonios o inversores con una elevada capacidad económica.

Nuevas fórmulas para participar en proyectos inmobiliarios

La digitalización también está transformando el sector de la inversión. En los últimos años han surgido plataformas que permiten participar en promociones inmobiliarias mediante pequeñas aportaciones, acercando este tipo de operaciones a un perfil de inversor mucho más amplio.

Una de ellas es Equalice, especializada en inversión inmobiliaria tokenizada. La plataforma ha abierto la participación en una promoción de 11 viviendas con garajes y trasteros en Sagunt, permitiendo acceder al proyecto desde una inversión inicial de 500 euros.

Según explica la compañía, esta fórmula busca facilitar que cualquier persona pueda participar en los rendimientos de un desarrollo inmobiliario sin necesidad de adquirir una vivienda completa. Además, la sociedad promotora contempla una rentabilidad anualizada del 7% como compensación por posibles retrasos en la ejecución del proyecto, con carácter prioritario frente a los dividendos del propio promotor.

Una inversión ligada a la transformación de Sagunt

El crecimiento industrial previsto para los próximos años sitúa a Sagunt ante uno de los mayores procesos de transformación económica de su historia reciente. La creación de empleo, la llegada de población y el desarrollo de nuevas promociones residenciales dibujan un escenario que está captando el interés tanto de promotores como de pequeños inversores.

En ese contexto, las nuevas fórmulas de inversión inmobiliaria permiten participar en proyectos vinculados a este desarrollo desde importes mucho más accesibles que hace unos años, acercando el mercado inmobiliario a perfiles que hasta ahora apenas podían acceder a este tipo de operaciones.

Para quienes buscan diversificar sus ahorros y conocer cómo funcionan estas alternativas de inversión, la promoción residencial impulsada por Equalice en Sagunt constituye un ejemplo de cómo el crecimiento económico del municipio está generando nuevas oportunidades ligadas al desarrollo de la vivienda.