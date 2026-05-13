La Càtedra de Cultura Empresarial clausura una edición récord de 'Qui pot ser empresari?' marcada por el auge del espíritu emprendedor

La Càtedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València ha celebrado este martes el acto de clausura de la 27ª edición de Qui pot ser empresari?, la convocatoria más solicitada hasta la fecha. El evento, que ha tenido lugar en la sede de la Fundación Universidad-Empresa, ADEIT, ha servido para reconocer el esfuerzo del alumnado y reafirmar el compromiso de la institución con la formación en emprendimiento.

La jornada ha contado con las intervenciones de los principales representantes de la Cátedra y las instituciones valencianas. Durante el acto, el presidente de la Cátedra de Cultura Empresarial, Carlos Pascual, ha destacado: “Podemos hablar claramente de éxito, con un número récord de solicitudes y un profesorado muy bien valorado por el alumnado. Es una muestra del interés que despierta el programa y de la calidad tanto de los contenidos como del patronato, integrado por empresarios que trasladan al aula su experiencia real”. Por otro lado, en representación de la Consellera de Educación, Cultura y Universidades, ha asistido el director general de Ciencia e Investigación, Rafael Sebastián, quien ha indicado que: "El curso permite que los conocimientos teóricos se conviertan en algo que impacte realmente en la sociedad y en el tejido productivo". Finalmente, el rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandía, ha intervenido indicando que: "Desde la Universitat de València la valoración es excelente: tras 27 ediciones, este programa demuestra lo útil que es para que el estudiantado conozca de primera mano la realidad de las empresas".

La presente edición ha estado marcada también por el cierre de la etapa de José M. Rosell como director académico del curso, tras liderar dos ediciones y contribuir de forma decisiva a su evolución. Rosell, CEO y socio fundador de S2 Grupo, ha querido dedicar unas palabras a esta experiencia: "Dirigir académicamente Qui pot ser empresari? ha sido una experiencia profundamente enriquecedora. Este programa demuestra que el emprendimiento no es solo crear empresas, sino formar personas capaces de transformar ideas en proyectos con impacto real. Cuando acercamos la realidad empresarial a los estudiantes, fomentamos no solo iniciativa emprendedora, sino también compromiso, ética y responsabilidad con la sociedad".

La 27ª edición de Qui pot ser empresari? ha mantenido su esencia como programa basado en el aprendizaje experiencial, combinando sesiones en aula con visitas a empresas y actividades complementarias. A lo largo de los últimos meses, los participantes han trabajado sobre aspectos clave como la comunicación, la propuesta de valor, la construcción de equipos, el modelo de negocio y los recursos en la era digital. Esta conexión directa con la realidad empresarial constituye uno de los principales valores diferenciales del programa, que este año ha incorporado nuevas iniciativas como mesas redondas en distintos campus universitarios y sesiones con antiguos alumnos emprendedores. En este contexto, la presidenta del Consell Social de la Universitat de València, Ángela Pérez, ha subrayado que: “Vamos a seguir ofreciendo formación y recursos para animar a nuestros estudiantes universitarios a contemplar la aventura emprendedora como una vía de desarrollo profesional que, sin duda, repercutirá en el desarrollo económico y social de nuestro territorio”.

Desde su creación, Qui pot ser empresari? se ha consolidado como una de las iniciativas más longevas de la Cátedra de Cultura Empresarial, con más de 1.100 alumnos formados y cerca de 190 empresarios y directivos participantes. A lo largo de sus distintas ediciones, el programa ha contado con la dirección académica de destacados referentes empresariales vinculados a la Càtedra, entre los que figuran Juan Roig, presidente de Mercadona y primer impulsor del proyecto, María José Félix, directora general de Helados Estiu, José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia, Íñigo Parra, presidente de Stadler Rail Valencia, Adolfo Utor, presidente de Baleària, Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum, José M. Rosell, CEO de S2 Grupo y Vicente Boluda, presidente de Boluda Corporación Marítima. Su implicación ha sido clave para consolidar un modelo que hoy se apoya en un Patronato formado por más de 50 empresas comprometidas con la difusión de la cultura empresarial y el desarrollo del talento joven.