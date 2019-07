Alginet: L'Administració Electrònica és l'eix principal de la transformació digital

Des del passat 4 de juny, els veïns ja poden fer tot tipus de gestions a la seu electrònica de l'Ajuntament.

El món, les societats i, en conseqüència, el nostre entorn canvia a un ritme vertiginós que ens ha portat des de fa uns anys a replantejar-nos el model de ciutat en el què vivim i en el qual volem viure en el futur.

És per això, que des de les administracions públiques es promou una transformació cap a ciutats més eficients, equitatives, sostenibles i modernitzades, amb l'objectiu que milloren els serveis públics i el dia a dia de la ciutadania gràcies a la utilització de tecnologies intel·ligents. I en eixe camí de transformació cap a un món digitalitzat i connectat s'ha submergit Alginet les últimes setmanes mitjançant la implantació d'un Sistema d'Administració Electrònica –facilitat per la Diputació d'Albacete- que modernitzarà la gestió de la informació en l'administració local.

Des del passat 4 de juny, els alginetins i alginetines poden realitzar els seus tràmits en el registre d'entrada sense necessitat de personar-se físicament al consistori. Amb només un clic i la Firma Electrònica, els habitants de la localitat poden accedir a la seu electrònica personal i sol·licitar permisos, llicències d'obra o qualsevol altre registre. A més d'això, també pot realitzar-se el seguiment de la sol·licitud i comprovar l'estat de la petició.

Façana de l'Ajuntament d'Alginet. Levante-EMV

Amb la incorporació de l'Administració Electrònica al consistori els avantatges són múltiples tant per als usuaris i usuàries com per als funcionaris i funcionàries de l'administració. Per una banda, s'agilitzen i faciliten els procediments i es redueixen les cues i esperes al registre, doncs des de casa es poden realitzar tots els tràmits necessaris. A més a més, el fet de poder fer el seguiment des de l'aplicació suposa un exercici de transparència per part del consistori, al permetre als usuaris conèixer l'estat de la seua petició pas per pas.

Tot i que els canvis requereixen d'un temps d'adaptació i seran necessaris un mesos per a normalitzar el seu funcionament, són molts ja els veïns i veïnes d'Alginet els quals ja han optat per realitzar a través de l'ordinador. Un dels avantatges més significatius de l'aplicació serà en un futur la descàrrega del certificat d'empadronament amb només un clic i sense menejar-se de casa. Tot i que aquesta opció encara no està disponible, suposarà un gran benefici per als usuaris en els pròxims mesos.

La implantació de l'Administració Electrònica marca el camí a seguir per als pròxims anys, on encara queda molt per fer per convertir Alginet en una ciutat intel·ligent, capaç d'oferir als alginetins i alginetines una millora en els seus serveis públics, les seues infraestructures, el seu entorn, en definitiva, en la seua vida.