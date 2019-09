Más de 40 años aportando valor a las empresas

Los días en los que una persona aparcaba los libros en cuanto accedía a su primer puesto de trabajo han pasado a la historia. Los constantes cambios que está experimentando la sociedad y los avances que nos traen las nuevas tecnologías han llevado a los profesionales a permanecer en un proceso de formación continua. El concepto "long life learning" se ha incorporado a las empresas a nivel global y la "aprendibilidad" de una persona es una de las soft skills, las más valoradas por las organizaciones. Ahora, los profesionales más buscados son aquellos que combinan sus habilidades con unos conocimientos actualizados, una combinación perfecta para impulsar la competitividad de las organizaciones.

Pero la formación continua de los colaboradores de una empresa va más allá. Permite la gestión del cambio que la sociedad reclama a las empresas, mejora las expectativas de desarrollo de una organización, favorecer el reciclaje de las personas trabajadoras, introduce nuevas herramientas en la gestión y aumenta las habilidades y competencias de los profesionales que la forman.

La Business School de Florida Universitària asume el reto que implica esta nueva era del aprendizaje continuo, ampliando cada curso su oferta formativa para ofrecer programas innovadores que aporten el valor que demandan las organizaciones. Ejemplo de ello son los nuevos posgrados que impartirá este curso que especializarán su alumnado en ingeniería de alta competición, ciencia de datos o dirección de proyectos musicales. Tres programas únicos en el mercado que permitirán a sus estudiantes impulsar sus trayectorias profesionales.

La alianza entre Campos Racing y Florida Universitària ha permitido desarrollar el Máster en Motor Sport Ingeniería y Mecánica de Competición, un título propio con un enfoque muy práctico de la tecnología de competición de alto rendimiento. Durante su formación, los estudiantes realizarán prácticas tanto en taller – instalaciones de Campos Racing–, como en eventos oficiales (test o carreras) en campeonatos de ámbito internacional formando parte del equipo de competición en las categorías FIA F2 y FIA F3. El programa cuenta con el apoyo de la Real Federación Española de Automovilismo.

La demanda de expertos especializados en Big Data se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años. Florida Universitària Business School formará científicos de datos a través del único programa del mercado en el que no es imprescindible como requisito provenir de carreras técnicas. El Máster en Data Science y Big Data da respuesta a la necesidad de profesionales altamente especializados en el manejo de grandes volúmenes de datos. A través de este nuevo itinerario, el centro abre la ciencia de datos a cualquier perfil profesional, desarrollando una visión conceptual del proceso que permite aportar valor a las organizaciones a través de la gestión, modelización y análisis de los datos, atendiendo a los conceptos Big Data, Analytics (Data Mining vs Machine Learning vs Business Intelligence), Industria 4.0 y Transformación Digital.

Florida Universitària impartirá además el nuevo Máster en Dirección y Proyectos Musicales, el primer posgrado que da respuesta a la necesidad de incorporar una formación especializada e integral en este campo. El programa contará con profesionales del más alto prestigio a nivel nacional e internacional.

Formación consolidada



Tras más de 40 años formando profesionales, la Business School de Florida Universitària mantiene su compromiso con el mundo de la empresa, aportando una constante renovación de sus más de 20 programas de formación. La Business School cuenta, entre otros, con el Máster en Operaciones, Calidad y Logística, MBA Industrial y otros programas especializados, como el Máster Oficial en Innovación y Desarrollo de Proyectos de Negocio, el Máster en Dirección de Restaurantes y F&B Hotelero, el Máster en Organizaciones Saludables, el Máster en Profesorado de Educación Secundaria o el Máster en Psicología y Coaching del Deporte y de la Actividad Física.

La transformación de la industria audiovisual también tiene su área formativa, a través del Máster en Arte para Videojuegos, unos programas ajustados a la nueva realidad de nuestro entorno para aportar el valor y el nuevo conocimiento que reclama la era 4.0.