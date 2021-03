La Societat Espanyola d’Excel·lència Acadèmica (SEDEA) ha fet pública la seua classificació nacional de 2020 amb els millors expedients acadèmics de cada disciplina i dos estudiants de la Universitat de València ocupen el primer lloc nacional. Es tracta de Jorge Peña Peña, en Bioquímica, i de Jesúa López Máñez, en la carrera de Matemàtiques.

Tres estudiants ocupen el segon lloc: Irene Nácher de Diego (Infermeria), Jaime Piqueras García (Relacions Laborals i Recursos Humans) i Roberto Riccardo Alvau (Història de l’Art). Ocupen el tercer millor expedient Laura Belenguer Moreno (Mestra Especialitat Educació Infantil), Carmen Campo Lerma (Humanitats) i Alejandro Lis del Cerro (Filosofia).

22 estudiants més de la UV es troben entre la quarta i la 43a posició en titulacions com Biologia, Biotecnologia, Física, Bioquímica, Nutrició Humana i Dietètica, Treball Social o Ciències Polítiques.

En total, s’han seleccionat 30 estudiants de la Universitat de València, la qual cosa la situa en la 10a posició en nombre de persones graduades que han sigut seleccionades en el rànquing nacional de 2020.

Els millors expedients acadèmics d’Espanya, a la UV

La Societat Espanyola d’Excel·lència Acadèmica és una entitat d’àmbit nacional la missió principal de la qual és identificar i acreditar els millors expedients de grau del país, a fi de valorar-los i contribuir, des de múltiples enfocaments, al seu èxit laboral. Per a això, SEDEA du a terme dues iniciatives principalment. D’una banda, el rànquing nacional “Graduats top”, per al qual compta amb la col·laboració d’especialistes de diferents àrees de coneixement i universitats del país, que avaluen els currículums amb una complexa fórmula.

Així, no només es té en compte la nota mitjana de la carrera, sinó que aquesta es barema i, a més, es valoren nombrosos factors com la nota de tall d’accés a la titulació, els premis i les distincions obtingudes, les beques aconseguides per mèrits acadèmics, els cursos, els idiomes, les ponències en congressos, les publicacions, la representació estudiantil, els voluntariats i el compromís social, entre d’altres. D’altra banda, disposa del portal d’ocupació exclusiva, per tal que els millors graduats i graduades accedisquen a ofertes laborals de manera directa i exclusiva.