El València Basket continua demostrant que mereix entrar en el play-off i la patida victòria d’ahir sobre el Bayern els dona ales per a aconseguir el gran objectiu de la temporada, que permetria repetir de nou en la màxima competició europea per tercera temporada consecutiva.

Finalment, ahir només va ser baixa Martin Hermannsson, que es perdrà un mínim de dos o tres partits més. Els taronja començaven a demostrar superioritat en la pintura, a la qual cosa es van sumar cinc punts consecutius de Guillem Vives, que servien per a mantindre un avantatge mínim, després de les encistellades de Baldwin i Jajuan Johnson. Però un festival de triples taronja, amb 7 de 10 en la primera part, va posar fi a la igualtat en un primer quart que va acabar 26-19, amb un últim triple de Sastre sobre la botzina.

Els taronja es passaven millor la pilota, buscaven millors opcions de tir i fins a sis jugadors diferents van aconseguir anotar des de més enllà de la línia de 6,75 en els primers deu minuts.

En la represa va haver-hi menys encert exterior, però l’aclaparadora superioritat local en el rebot (21-9 al descans) i en les assistències (13-5), així com els pèssims percentatges de tir dels d’Andrea Trinchieri, van donar encara més avantatge als de Ponsarnau, que van arribar al descans amb 13 punts d’avantatge i amb els interiors Tobey (10), Dubljevic (7) i Derrick Williams (7) com els màxims anotadors, molt per damunt de la temuda tripleta del Bayern formada per Reynolds (4), Baldwin (7) i l’extaronja Lucic (7), que va ser un malson en el partit de la primera volta, en el qual va arribar a sumar 35 de valoració. Només ell i Seeley van mantindre un poc el tipus en l’equip alemany, en un segon quart de color taronja que va permetre arribar al descans amb 13 d’avantatge (46-33).

Gir inesperat

El partit semblava encarrilat, però el Bayern va demostrar per què són cinquens en la classificació i, gràcies als triples i el lideratge de Vladimir Lucic i de Zipser, va pegar-li la volta al marcador, fet que va obligar Ponsarnau a parar el partit amb 54-55, a falta de 2:32 per a la conclusió del tercer quart.

Lucic li estava guanyant el duel a Kalinic amb 13 punts en el tercer quart i el Bayern va aconseguir un espectacular parcial de 0-14 que deixava gelats els locals. Van Rossom va frenar la sagnia amb un tir lliure i Dubljevic, de nou sobre la botzina, va donar oxigen amb un triple que va posar el 58-63.

I bé que ho va saber aprofitar el València Basket per a ficar-se de nou en el partit i aconseguir empatar (63-63) en un minut, gràcies a Van Rossom i un triple de Sastre. Zipser i Reynolds mantenien el nivell anotador dels seus i els millors minuts de Kalinic i el retorn de la connexió Van Rossom-Tobey li pegaven la volta al marcador (78-70) a poc més de dos minuts del final.

El top-8 estava més a prop però encara calia patir, i més després de dues encistellades de Baldwin i dos rebots ofensius més de l’equip germànic. Amb 78-74 podien aparéixer els nervis però un vol de Williams hi va posar un poc de calma, malgrat la insistència de Baldwin per forçar un final d’infart.

Els taronja, però, van saber dormir el partit i tres tirs lliures de Prepelic van sentenciar el duel (83-76). El Top-8 és possible. Està més a prop.