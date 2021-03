La Policia Local del Puig es va assabentar, el dissabte 27 de març de vesprada, de la celebració d’un macrobotelló a la muntanya del Cabeçolet.

L’oficial en cap del servei va sol·licitar reforços tant a la Guàrdia Civil de Puçol com a la Policia Local de Puçol i va organitzar ràpidament un dispositiu per a desarticular aquest esdeveniment.

Una vegada organitzades totes les patrulles policials, enfront de la residència Savia, es va procedir a la intervenció policial, en la qual es va observar una gran quantitat de vehicles estacionats al costat de la muntanya del Cabeçolet, amb la música a tot volum, i un gran nombre de persones, algunes de les quals eixien corrent cap als camps, pel túnel sota les vies i muntanya a través.

També hi havia vehicles estacionats a l’altre costat de les vies. En total, hi havia reunides entre 80 i 100 persones, les quals es trobaven consumint begudes alcohòliques i altres substàncies estupefaents, a més d’incomplir altres mesures en matèria sanitària de la covid-19.

La intervenció va finalitzar amb més de 50 denúncies i amb un detingut per atemptar contra dos agents que intervingueren en l’operatiu. Malgrat la resistència d’alguns dels participants, finalment, els agents van aconseguir desmuntar el botelló.

Des de l’Alcaldia, es vol traslladar el missatge a la ciutadania del Puig que, des de l’àmbit competencial d’aquesta administració, “no es toleraran aquesta mena de conductes que posen en risc la salut de les persones i l’esforç col·lectiu que, com a societat, s’està fent; i que, com en aquest cas, la Policia Local actuarà amb totes les eines disponibles per a detectar i denunciar qualsevol infracció en aquest sentit”.

L’alcaldessa vol agrair públicament “l’eficaç intervenció de la Policia Local i la inestimable col·laboració de la resta de cossos policials intervinents, així com agrair el comportament de la resta de la ciutadania. Aquest acte incívic no correspon amb l’actitud, en general, de la nostra joventut, la qual, majoritàriament, està complint les normes d’higiene i de seguretat”.