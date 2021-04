Finalment hi ha un compromís temporal per a començar a recórrer el camí cap a un finançament autonòmic nou. Ja és alguna cosa. Encara no és un sistema nou, però és un avanç. I, és més, la moció del diputat Joan Baldoví (Compromís) ha donat peu, fins i tot, a una resolució pactada pels tres partits de l’esquerra amb el beneplàcit del Ministeri d’Hisenda sobre el contingut del text.

El més rellevant d’aquesta transaccional és que s’insta el Govern a “presentar, abans que acabe 2021, la proposta d’un sistema de finançament autonòmic nou”. No anava errada la moció de Baldoví, que parlava de “la necessitat urgent” de la reforma del model sense concretar un termini. “Mai s’havien compromés tant a Madrid”, van subratllar ahir fonts de Compromís. El termini límit (final d’any) no és immediat, però ja és alguna cosa.

Cal tindre en compte que el moviment de Baldoví es va produir després de la reunió del president de la Generalitat, Ximo Puig, amb la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, en la qual ella va evitar terminis concrets sobre el finançament. Es va limitar a “agilitzar-la” en els pròxims mesos.

El document pactat al Congrés pels tres partits que governen a la Comunitat Valenciana té dos grans valors. Que el Ministeri d’Hisenda coneix i assumeix el contingut d’aquest (si no, PSOE i Unides Podem no el signarien) i que suposarà un compromís amb aval parlamentari.

La proposició no de llei, que es vota hui, tirarà avant amb el suport de PSOE, Unides Podem i el diputat de Compromís. Ni Ciutadans ni PP afirmaren ahir el seu vot en contra. Els taronja van donar suport a les línies bàsiques de la reclamació durant el debat.

Montero i el president del Govern, Pedro Sánchez, van assegurar, al llarg de 2020, que la intenció era comptar amb un “esquelet” del nou finançament durant la tardor del mateix any. Però no van passar de ser declaracions a la premsa. Les mateixes que quan la ministra va assegurar que la pandèmia obligava a demorar aquest espinós assumpte, que comporta una negociació amb les autonomies i una altra a la seu parlamentària entre els principals partits.

Amb tot, el Govern ja tenia l’acord d’investidura amb Compromís, que assenyala que, huit mesos després des de la investidura, plantejaria una proposta de finançament nou. Però això era el mes de gener de 2020, abans de la pandèmia. Ara, el coronavirus no servirà com a argument per a més retards.

En tot cas, caldrà esperar nous esdeveniments, perquè no és fàcil tampoc que, malgrat tindre un esborrany del nou model enguany, el Govern puga tirar avant la reforma en el que queda de legislatura, que, a finals d’enguany, estarà en l’equador (si no hi ha avançaments d’eleccions).

La transaccional signada ahir, en la qual Unides Podem, PSOE i Compromís fa setmanes que treballen, preveu que “mentrestant” (mentre arriba el nou finançament) “es continuarà garantint a la Generalitat la prestació dels serveis públics al mateix nivell que la resta de l’Estat”.