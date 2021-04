L’alcaldessa del Llaurí, la socialista Ana María González Herdaro, va donar positiu en un control d’alcoholèmia dissabte a València. Els fets van succeir uns minuts després del tancament dels locals d’oci nocturn de la zona de la Marina, quan agents de la Policia Local van fer l’alto, en un control rutinari, a la regidora d’aquest municipi valencià de la comarca de la Ribera.

Els agents van sotmetre González Herdaro al test d’alcoholèmia i aquest va donar un resultat molt superior al permés. De fet, segons va poder confirmar Levante-EMV, la taxa d’alcohol resultant de la prova és considerada delicte penal, ja que superava els 0,6 mg/l.

El positiu en alcoholèmia de l’alcaldessa de Llaurí pot tindre conseqüències legals serioses, fins i tot l’ingrés a presó. A més del risc evident que implica conduir embriaga per a la integritat física pròpia i per a la de la resta de persones, conduir en estat d’embriaguesa i superar la taxa d’alcohol en aire respirat de 0,60 mg/l pot suposar la retirada del permís de conduir entre un i quatre anys, una multa de diversos mesos de treballs a la comunitat i, fins i tot, una condemna menor a presó d’entre tres i sis mesos.

Aquesta condemna seria insuficient perquè es produïra l’entrada en un centre penitenciari, llevat que tinga antecedents penals.

“Li pot ocórrer a qualsevol”

La mateixa alcaldessa va assegurar que el seu positiu, que superava de sobra la taxa d’alcohol permesa al volant per la normativa de trànsit, “li pot ocórrer a qualsevol”, encara que va puntualitzar que “això no és excusa”. González va voler donar ahir la seua versió dels fets amb una publicació en les seues xarxes socials en què assegurava que s’havia fet “dues cerveses”, a les quals va sumar “no més de dues copes de vi” durant un dinar que “quasi” no va tastar, ja que “no tenia fam”.

Segons ha escrit, l’alcaldessa intentava traure el cotxe de l’aparcament per a “aparcar-lo a la via pública, abans d’agafar un taxi”. A l’eixida de l’aparcament, va donar positiu en el control d’alcoholèmia de la Policia Local de València. González assegura estar “molt penedida” per un “error totalment involuntari” que “reconeix i admet”. En l’escrit, l’alcaldessa nega que fora detinguda i assegura que va ser recollida al mateix lloc per un familiar.