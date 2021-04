Les obres de conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina van començar ahir i duraran 12 mesos. Els 12.000 m² de la renovada plaça tindran 115 arbres enfront dels 53 actuals; s’hi instal·laran pèrgoles que proporcionaran 1.317,5 m² d’ombra, 4,19 vegades més que la que hi ha ara; hi haurà zona de jocs infantils, difusors d’aigua i contenidors soterrats. L’aparcament, de quasi 9.000 m², es renovarà completament, amb rampes d’accés noves i punts de recàrrega elèctrica. Se senyalitzarà el traçat de l’antiga muralla romana i es recuperarà la perspectiva visual de la porta barroca de la catedral. L’alcalde, Joan Ribó, acompanyat del regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, i del vicealcalde, Sergi Campillo, ha visitat aquest matí els treballs de reurbanització que, juntament amb els que ja s’han iniciat a la plaça de l’Ajuntament i l’entorn de la plaça del Mercat, formen part del “procés de reconquesta de l’espai públic per a les persones”.

Amb la remodelació, la circulació de vehicles es limitarà a una connexió entre els carrers de la Pau i Sant Vicent, amb accessos per a residents i transport públic.

En la renovada plaça de la Reina es crearan espais diversos que facilitaran l’estada, l’esplai, la socialització, el descans i la pràctica de diferents activitats.

El regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, ha assegurat que les obres es faran en tres fases i que “farem un seguiment continu i mantindrem el diàleg amb tots els agents per a informar del desenvolupament”.

Les obres han obligat a tallar el carrer de la Pau a l’altura del Marqués de Dos Aguas. També es tancarà, de manera temporal, l’aparcament de la plaça de la Reina. Estaran tallats, mentre duren els treballs, els carrers adjacents a la plaça, així com el carrer de la Mar entre la plaça de la Reina i el carrer de les Avellanes, on es reubicarà un punt per a càrrega i descàrrega. Els altres dos punts que s’habilitaran per a les tasques de càrrega i descàrrega estaran al carrer Corretgeria, habilitat perquè puga servir d’entrada i eixida dels veïns amb doble direcció; i al costat de la plaça de Santa Caterina, aquest últim en horari de 8 a 11 del matí. Quant a la parada de taxis, es reubicarà al carrer de la Pau, a l’altura de Comèdies. L’Ajuntament assegura que l’accés dels residents i de la càrrega i descàrrega està garantit.

Durant la visita a les obres de la plaça de la Reina, l’alcalde, Joan Ribó, s’ha referit, així mateix, als dos projectes de reurbanització que ja s’han iniciat a la plaça de l’Ajuntament i l’entorn de la plaça del Mercat, dins d’un “procés de reconquesta de l’espai públic per a les persones”. Quant a la conversió provisional de la plaça de l’Ajuntament en espai per a vianants, ha dit que “serveix per a experimentar la nova funcionalitat i detectar possibles problemes”. S’ha convocat un concurs d’arquitectura per a l’ordenació definitiva, d’acord amb paràmetres de sostenibilitat urbana i recuperació de l’espai públic. En aquests moments, hi ha una plataforma per a vianants de nord a sud de la plaça; l’accés dels autobusos està limitat per una via al costat est i una altra en el sud, les dues amb eixida pel carrer de les Barques; els cotxes han deixat de circular pel costat de l’ajuntament i pels encreuaments transversals, i el trànsit rodat continua entre els carrers del Periodista Azzati i Roger de Llòria.

Joan Ribó també ha recordat que la plaça del Mercat es va convertir en zona de vianants, parcialment, el 2015, quan es va suprimir “un trànsit intens de vehicles”. “Estava plena d’obstacles i amb cotxes aparcats, caminar era insegur i es respirava aire brut, cosa que afectava la conservació de monuments arquitectònics, un dels quals, la Llotja, és patrimoni de la humanitat”, ha puntualitzat l’alcalde. “L’experiència dels sis anys que han transcorregut ha calmat el trànsit a la zona i l’ha transformada en una plaça per a les persones, ja que permet passejos tranquils i gaudir de l’arquitectura”. Ara, s’està duent a terme una reforma més profunda i conjunta de les places del Mercat i de la Ciutat de Bruges, que afecta els monuments de la Llotja, l’església de Sant Joan amb les “covetes” i el mercat mateix.