El festival Arrels de Torrent arriba a la quarta edició amb un format reconstruït. La pandèmia ha mogut aquesta festa de la música tradicional no només de dates, ja que se celebrarà del 4 al 7 de maig i no al febrer, després de la festivitat de Sant Blai, com era habitual, sinó que, a més, s’ha traslladat del carrer a l’auditori, un lloc més segur per a poder controlar més adequadament els aforaments. La covid-19 no ha impedit, però, la celebració d’aquest festival Arrels que, en la seua quarta edició, demostra que s’ha consolidat dins del panorama cultural de Torrent i que permet acostar la millor música tradicional de manera gratuïta a la ciutadania.

Precisament, si s’haguera celebrat al febrer, hauria coincidit amb la celebració del Carnestoltes; per aquest motiu, des de Capella de Ministrers van impulsar aquesta quarta edició entorn de la temàtica d’aquesta festa grotesca. “Per a febrer teníem una gran festa entorn del Carnestoltes, amb la implicació de molts espais oberts, però hem hagut d’adaptar-nos a la nova situació i canviar de data i d’escenari, però considerem no canviar la temàtica”, explica Carles Magraner, de Capella de Ministrers, en la presentació d’aquesta quarta edició que va oferir, de manera virtual, l’Ajuntament de Torrent, encapçalat per la regidora de Cultura, Susi Ferrer.

Programa de nivell

En aquesta edició, no hi ha tants músics internacionals, però s’ha confeccionat un programa de gran nivell.

El catedràtic de Sociologia de la Universitat de València Antonio Ariño serà l’encarregat d’alçar el teló del festival el pròxim 4 de maig a les 19 hores, amb la conferència “Festes, rituals i creences”, en la qual abordarà la festa com una cosa que diferencia l’ésser humà”. “El tema del carnestoltes el considere molt apropiat, perquè Capella de Ministrers aconsegueix fer la volta a aquest festival i integrar una música més culta que es nodria, com un dels seus ingredients principals, de melodies populars; i encara que aquests dos universos semblaven estar separats en l’època contemporània, el Carnestoltes els combina”, assenyala Ariño.

Després de la conferència d’Ariño, a les 20 hores, pujarà a l’escenari Emsemble Duna, que interpretarà temes cantats i instrumentals del període de l’edat mitjana i músiques tradicionals de les diferents àrees del Mediterrani.

Cervantes y su locura serà protagonista el 5 de maig, a les 19.30 hores, en el concert Claroscuro de Capella de Ministrers, en què la soprano Celia Agúndez estarà acompanyada de Carles Magraner, Sara Águeda i Robert Cases, els quals abordaran el pas del renaixement al barroc en la música espanyola des de 1500 a 1650.

Sedajazz serà l’encarregat, el 6 de maig, a les 19.30 hores, de traslladar el swing de Nova Orleans a l’escenari de l’Auditori de Torrent amb Original Dixieland.

El 7 de maig, també a la mateixa hora, l’acadèmia de Capella de Ministrers portarà Il Festino, una comèdia de 1608 composta per una col·lecció de 20 peces que recreen un festí presentat abans d’un sopar, en un lloc i a un públic desconeguts.

Després d’un dia de descans, el diumenge 9, a les 12 hores, arribarà la gran estrena del Llibre de les Bèsties, una grandiosa escenificació del conte del Llibre de les meravelles de Ramon Llull, apta per a tota la família.

I ja a la vesprada, a les 19.30 hores, Capella de Ministrers abaixarà el teló de la IV edició d’Arrels amb Música grotesca, l’únic concert no gratuït, ja que s’inclou dins de la programació anual de l’Auditori de Torrent. Per a acudir a la resta d’actuacions, només s’ha d’enviar un correu electrònic a cultura@torrent.es i assenyalar el dia, el nom i cognoms, el telèfon i el nombre d’entrades.

“Ja estem rebent moltes sol·licituds. Tenim l’ocasió de gaudir d’un gran festival de música tradicional que ens fa desconnectar, ens fa tindre l’ànima i la ment en un altre lloc que no siga pensant en la pandèmia. Reprenem la presencialitat amb aquest festival demostrant la importància i l’estima que té Torrent per la cultura. Una ciutat amb cultura és una ciutat prospera”, reconeix la regidora Susi Ferrer.