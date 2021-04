Activistes de col·lectius com PAH València, Entrebarris i Stop Desnonaments han paralitzat el desallotjament d’una dona de més de 70 anys que viu de lloguer en un pis de València, el desnonament de la qual estava programat per a aquest dimecres.

Des de primera hora del matí, mig centenar de persones d’aquestes plataformes i d’algunes altres s’han acostat a l’edifici on viu la dona, al carrer Guillem de Castro, i els seus representants legals han negociat amb la comissió judicial l’ajornament de l’acció.

Segons ha explicat a EFE el portaveu de PAH València, José Luis González, la dona hi viu de lloguer i, en morir la propietària del pis, “hi ha hagut problemes” per a refer el contracte amb la seua hereua.

El col·lectiu ha considerat que la dona entra en el supòsit del decret de paralització de desnonaments, en vigor fins al dia 9 de maig, però “no li reconeixen els requisits”.

Ha insistit en el fet que el jutge no ha tingut en consideració l’últim informe de vulnerabilitat de la dona, elaborat pels Serveis Socials de l’Olivereta, i basa les seues decisions en un informe anterior “no adequat” a la realitat.

A més, les associacions consideren que la propietària de l’habitatge hauria de ser considerada com a “gran tenidora” per a evitar el desnonament, perquè, encara que no té molts habitatges en propietat, sí que té un percentatge alt de diverses finques.

“Finalment s’ha paralitzat i s’ha parlat amb la comissió judicial perquè es pose una altra data de desnonament, però s’ha demanat que el jutge recapte l’informe nou de vulnerabilitat actual que han fet els Serveis Socials”, ha indicat.

A més, han reclamat al jutjat que valore “la quantitat de participació que té la propietària en diversos pisos, per si fora considerada gran tenidora d’habitatges, que sospitem que sí que ho és”.

González ha assenyalat que, en comptes del desallotjament, han demanat que s’hi aplique el decret de suspensió de desnonaments per a famílies vulnerables en vigor fins al dia 9 de maig i, després, que se n’aplique un altre més recent, que amplia les paralitzacions fins al dia 9 d’agost.