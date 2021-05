El Consell no vol que els carrers de Benidorm, Cullera, Benicàssim o Gandia se semblen gens ni mica al que es va veure al centre de Madrid i de Barcelona diumenge passat de matinada. Les mirades estan posades en el cap de setmana que ve, ja que aquest compta amb molts ingredients que conformen un còctel de risc: previsió de bon oratge, dissabte festiu a Madrid (Sant Isidre) i fi del perímetre autonòmic. A tot això cal afegir les ganes acumulades.

“Estem preocupats, perquè serà el primer cap de setmana sense perímetre”, va admetre la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, després d’una reunió al Palau de la Generalitat entre els màxims responsables d’Interior a la C. Valenciana, amb presència inclosa del cap del Consell, Ximo Puig, i la delegada del Govern, Gloria Calero. S’esperen molts turistes i bastants ciutadans han fet arribar a l’executiu, mitjançant les xarxes socials, missatges d’un cert temor davant d’excessos.

La zona calenta (més enllà de la temperatura) i on es tenen posades les alertes és el litoral, lloc de destinació habitual de turistes d’altres autonomies, especialment Madrid, on la incidència és de 302, quasi 10 vegades més que a la Valenciana, i unes restriccions molt més laxes. “Qui vinga serà benvingut, però ací s’han de complir les normes”, va remarcar Gabriela Bravo sobre aquest tema.

Per això s’ha convocat els alcaldes i alcaldesses dels municipis costaners i de les capitals de província a una reunió demà. Se’ls reclamarà el control i la vigilància màxims en el compliment de les restriccions en vigor. Especialment de la limitació d’aforaments (tant en locals com en habitatges privats), el tancament de l’hostaleria a les 23.30 i el toc de queda (00.00) a fi d’evitar botellons i actes similars als que es van veure el cap de setmana passat.

El Consell considera necessari un reforç per al cap de setmana a partir del “diagnòstic” que facen els mateixos consells de seguretat locals —que s’ha demanat que es convoquen— i anima els ajuntaments a utilitzar tots els recursos que tinguen a la seua mà, “tant humans com tècnics”, com l’ús de drons o altres dispositius que siguen útils en aquesta tasca.

La mirada està posada en la col·laboració entre la Generalitat i els municipis, que seran els qui observaran i notaran en la seua pell el possible augment de turistes i si això comporta un increment en la socialització de risc amb actituds que vagen en contra de les mesures delimitades en les restriccions contra la covid.

“Necessitem que les policies locals participen en aquesta actuació de prevenció i de control per a poder continuar gaudint fins que la covid desaparega”, va assenyalar ahir la consellera de Justícia. A ella es va unir la delegada del Govern, que va apel·lar a la “responsabilitat de tota la ciutadania” per a “no malmetre el treball que s’ha fet fins ara”.

L’objectiu del Consell és que, la setmana que ve, el debat sobre el que es veja dissabte i diumenge siga més la celebració d’una victòria cap a la normalitat i el respir econòmic que el lament davant de possibles rebrots del virus.