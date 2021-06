Els arruís africans ja es deixen veure a les urbanitzacions de Xàbia. Els caçadors n’han vist i n’han fotografiat a la partida de la Guàrdia, on hi ha les urbanitzacions de Costa Nova, a un pas de les del cap de la Nau i els xalets de la Granadella. Aquestes cabres originàries de les zones rocoses del Sàhara i que es pareixen al mufló han fet molt de camí des que, en 1970, s’introduïren amb fins cinegètics a Espanya (a la serra Espuña, de Múrcia). A la Marina Alta, hi ha ramats a les serres interiors de la Vall d’Ebo, la Vall de Laguar o Castell de Castells. Però els arruís colonitzen més cims. A Xàbia, se’ls ha vist al Tossal Gros i ara s’endinsen també en boscos que confronten amb urbanitzacions.

Els experts han advertit que, fins ara, aquests ungulats es topaven amb la barrera de l’AP-7. L’antiga autopista s’havia convertit en un dic que evitava que aquests animals arribaren a les muntanyes litorals. Però ara han trobat una sort de canyada. S’hi han colat a través d’un túnel que, al terme de Pedreguer, permet passar a l’altre costat de la carretera, on han trobat més muntanya.

Els caçadors consultats per aquest diari van assenyalar que a Xàbia se n’han vist exemplars al Montgó i al Tossal Gros.

Els arruís són una espècie exòtica. Busquen turons i rocams. I, quan es cansen de trescar pels cims, s’amaguen en els boscos espessos de pins.