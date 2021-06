Ford España segueix els passos de la resta de fàbriques de l’automòbil d’Europa i de mig món i també reduirà la seua capacitat de producció durant el tercer trimestre de 2021. Llavors, durà a terme un altre expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, que afectarà tant les plantes de muntatge de vehicles com la de motors. Així ho va anunciar ahir la direcció de la multinacional de l’oval blau als representants dels sindicats en la comissió consultiva convocada per a analitzar la situació de la companyia.

La crisi persistent per la falta de semiconductors i la caiguda de la demanda a Europa, el principal mercat de la fàbrica valenciana, obliguen Ford a negociar un altre ERTO (l’actual està vigent fins al 30 de juny). Segons fonts d’UGT i STM-Intersindical, l’empresa encara no ha concretat l’abast d’aquest expedient sobre la plantilla, si bé tot sembla indicar que afectarà la gran majoria de la fàbrica de l’automòbil d’Almussafes —formada per uns 7.000 treballadors— i, ara com ara, comportarà paralitzar la producció del 12 al 16 de juliol, amb una parada total els dies 14 i 15.

El secretari de la secció sindical UGT-Ford i president del Comité d’Empresa, Carlos Faubel, lamenta “la llosa d’aquesta crisi” que està afectant Ford en tot Europa, amb les plantes alemanyes i romaneses parades durant setmanes. STM-Intersindical, que rebutja l’ERTO nou, critica la decisió de la direcció de Ford “perquè la plantilla ja acumula massa temps perdent un 20 % del seu salari, amb el que això suposa per a les seues economies domèstiques”, afirma la central liderada per Paco González.

En la pròxima reunió de la comissió consultiva de Ford España, que se celebrarà demà, es concretaran els dies de parada, el nivell d’impacte en motors i en vehicles i les condicions per als treballadors. En principi, han de ser les mateixes que els expedients anteriors. Segons UGT, l’única part positiva és que es recupera l’activitat de la planta de carrosseries on es fabrica la furgoneta Transit. Almussafes produeix també els models Kuga (aquest acapara més del 50 % de la seua producció), així com el Mondeo, Galaxy i S-Max. A partir de finals de 2022, la planta de motors de València fabricarà el motor híbrid Duratec de 2,5 litres per a Europa.

L’ERTO s’aplicarà de manera rotatòria al personal i tot sembla indicar que, al juliol, tampoc es recuperarà el torn de treball de nit (perdut des de principis d’aquest any). L’ERTO actual impedirà la fabricació de més de 30.000 vehicles, un 10 % de la producció total de la planta valenciana de 2019. És el seté que pateix la plantilla d’Almussafes des de l’inici de la pandèmia. A més, a principis de maig, Ford va presentar un pla d’acomiadaments per a 630 treballadors de l’empresa.

La crisi dels xips afecta de ple altres plantes espanyoles. Volkswagen Navarra para hui i demà, a la qual cosa s’unirà el tancament programat de la fàbrica el dia 25. Des d’ahir i fins divendres que ve, la planta de Mercedes-Benz a Vitòria cessarà tres torns de producció. Mentrestant, Citroën, Peugeot, Opel, DS, Fiat, Alfa Romeo i Jeep ja van aplicar, a primers de juny, suspensions en la producció en la seua planta de Vigo.