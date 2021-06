El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, ha dit que la proposta que estudia el Govern per a l’ocupació pública prohibirà la temporalitat durant més de tres anys i sancionarà les administracions que contracten amb frau de llei.

Iceta responia així, en el Ple del Congrés, a una interpel·lació de la diputada de CC, Ana Oramas, del Grup Mixt, sobre la solució que donarà el Govern a la situació de “frau de llei per abús de temporalitat” dels empleats públics tant a Canàries com en la resta de l’Estat.

Oramas ha assenyalat que aquesta situació afecta “centenars de milers de persones”, que han patit “frau permanent en les seues contractacions”, i ha demanat a l’executiu que aprove “un indult davant d’un delicte que han comés les administracions públiques” i que assumisca les seues responsabilitats en defensa d’uns drets adquirits.

S’ha preguntat quin problema hi ha per a donar-los estabilitat fins a la seua jubilació, perquè les oposicions no són una eixida per a aquells que fa dècades que desenvolupen el seu treball.

Ha precisat que hi ha un milió de treballadors públics temporals, dels quals 700.000 són dones, “d’una edat en la qual no tornaran a trobar treball”.

El ministre ha indicat que ahir es va celebrar una comissió de seguiment sobre aquest assumpte, que demà hi haurà una conferència sectorial en la qual es presentarà la proposta del Govern i que, “en breu”, un Consell de Ministres veurà el decret llei sobre la temporalitat en les administracions públiques.

Ha anunciat que aquest decret llei prohibirà la temporalitat durant més de tres anys, que implicarà la reforma de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que intentarà donar estabilitat i compensar els afectats, uns 800.000, i que “castigarà” les administracions públiques “que hagen demostrat desídia per haver contractat amb frau de llei”.

Ha assenyalat que és un problema que s’arrossega des de fa trenta anys i que no es pot, per llei, fer funcionària una persona que no ho és, raó per la qual els que no superen les proves quedaran en una borsa de treball d’interins.

Oramas ha insistit que cal buscar una solució per als afectats, que no són les oposicions, i ha preguntat si es respectaran els acords als quals puguen arribar els governs autonòmics amb els sindicats al marge de la negociació estatal.

Iceta ha manifestat que les proves seran uns concursos oposicions especials en els quals comptarà l’experiència i que les comunitats autònomes i els ens locals “tindran un marge”, perquè no es vol perdre “l’experiència i el talent de tanta gent”.