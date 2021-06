El Llevant està estudiant el fitxatge de l’atacant valencià Roberto Soldado per a reforçar la seua davantera. No és la primera vegada que el seu nom apareix en l’òrbita granota, ja que abans de recalar en el Granada CF també va ser una alternativa de mercat a Orriols. No obstant això, segons va avançar Ideal, ara torna a apuntar a Orriols i aquesta vegada sí que pot ser la definitiva. Encara que Robert Moreno compte amb ell, el futbolista mateix vol viure a València, la seua ciutat, i té una clàusula alliberadora molt assequible que l’equip granota afrontaria sense problemes.

Soldado és un golejador, sempre ho ha sigut. Però hi ha un problema: té 36 anys, amb la qual cosa el fitxatge del veterà ariet pot generar una certa controvèrsia per la seua edat i pels anys de contracte que signe, ja que, com a mínim, exigiria un fix de dos que el farien jugar fins als 38.

Cal destacar el seu rendiment més enllà de l’edat. Aquesta temporada, en 42 partits, ha marcat un total de 14 gols amb l’equip nassarita: 9 en LaLiga, 3 en Europa League i 2 en Copa del Rei. Paco López, que no ha tingut un perfil així després de l’eixida de Borja Mayoral, ha demanat un nou d’envergadura que siga capaç de jugar d’esquena i oferir més variants com a complement a Roger.

Renovació automàtica

Soldado no ha deixat de marcar gols des que va fitxar pel Granada en 2019, club al qual va arribar procedent del Fenerbahçe. En la seua primera temporada, va anotar 11 gols entre LaLiga i la Copa i va disputar 39 partits. Però les seues dades van anar a més aquest curs, 14 gols entre totes les competicions.

Ara, després d’aconseguir la permanència i jugar 25 partits, s’ha renovat automàticament el seu contracte un any més al Nuevo Los Cármenes. Decideix el Llevant: el jugador vol i la seua clàusula alliberadora és assequible i no seria un impediment.