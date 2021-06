Per primera vegada des del 31 de juliol de 2020, fa quasi onze mesos, els hospitals valencians tenen menys de 100 malalts ingressats per covid-19. Sanitat va informar ahir que els grans centres sanitaris de la Comunitat Valenciana tenien 96 persones hospitalitzades, que n’eren nou menys que dimarts. D’elles, 12 estaven en els complexos de la província de Castelló, 14 a la província d’Alacant i 70 a la de València. A finals de juliol de l’any passat, n’hi havia 95. Va ser a partir d’agost quan van començar a repuntar els ingressos a causa d’una incipient segona onada provocada per l’augment de la mobilitat i el contacte social durant l’estiu.

Les unitats de cures intensives (UCI) tenien ahir un total de 17 persones ingressades, una més que dimarts. Els llits de crítics mantenen una ocupació similar a la de principis d’agost de l’any passat.

El perfil dels pacients ingressats amb coronavirus ha anat canviant al llarg de la pandèmia. Al gener, la franja majoritària d’ingressats als hospitals era la de majors de 75 anys; ara és la de 51 a 65 anys, que representen el 31,4 % de tots els casos. En la mateixa línia, les persones hospitalitzades menors de 50 anys suposen ja el 30,5 %, perquè els contagis estan repuntant entre els sectors més joves.

Segons va informar la Conselleria, la mitjana diària d’ingressos nous s’ha reduït un 96 % respecte al pitjor moment de la pandèmia, que va ser al gener, en plena tercera onada. En concret, en l’última setmana, s’ha registrat una mitjana diària de 15 entrades hospitalàries, enfront de les 423 de la quarta setmana de gener. El pic de noves hospitalitzacions es va registrar el dia 11 d’aquell mes, amb 537 persones. En aquells moments, la mitjana d’hospitalitzacions noves era de 423 persones diàries.

Hui, la mitjana diària de contagis se situa en 244 persones, atés que, al llarg d’aquest mes, s’han superat els 200 contagis en tretze notificacions, inclosa la d’ahir, quan Sanitat va sumar 279 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o test d’antígens. Dimarts, hi hagué 332 casos, entre els quals hi havia un brot amb 32 contagis entre alumnes que van tornar d’un viatge de fi de curs a Mallorca.

Aquells quasi 280 positius nous van tornar a elevar la incidència acumulada a 14 dies, que ahir es va situar en 47,10 casos per cada 100.000 habitants, després d’un increment d’1,76 punts, per la qual cosa ja està prop dels 50 casos, que és el límit que marca el pas del risc baix al mitjà.

Així mateix, es va informar d’un decés nou, que va ocórrer el gener de 2021. El total de defuncions ascendeix a 7.450.