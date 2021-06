La troballa de les restes mortals de Wafaa Sebbah a Carcaixent la vesprada del passat dijous després de més d’un any i mig desapareguda ha commocionat tota la societat. Periòdics, ràdios i televisions s’han fet eco del terrible succés. La Guàrdia Civil va detindre David S. O. com a sospitós de la desaparició de la jove de 19 anys i el Tuvi (sobrenom de David) va acabar afonant-se davant dels agents i va confessar que ell mateix havia assassinat Wafaa i que havia ocultat el seu cadàver llançant-lo a l’interior d’un pou. Hui, com ha informat Levante-EMV, s’ha sabut que el presumpte assassí de la jove, a més, la va torturar disparant-li amb una escopeta d’aire comprimit.

Aquest horrible crim masclista es va veure enterbolit, més encara si cap, per les paraules que la periodista Ana Rosa Quintana va abocar sobre la jove en el seu espai televisiu El programa de AR. Això va succeir el 18 de juny, quan la presentadora va esgrimir una frase que va generar molta polèmica sobre l’estil de vida de Wafaa, ja que va assegurar que “tenia moltes relacions i això sempre és problemàtic”.

"La chica tenía muchas relaciones y eso siempre es problemático…"



Las asquerosas palabras de Ana Rosa sobre el crimen de Wafaa.

Alucino con las palabras de esta mujer…🤦🏻‍♀️😡😡 #ElprogramadeAR pic.twitter.com/AH94TZq8Ck — NURIA 💜🎸👑Freddie Mercuri FOREVER (@NuriaNorida30) 18 de junio de 2021

Dies després, l’Ajuntament de la localitat de la Pobla Llarga ha exigit en el seu perfil de la xarxa social Facebook que Ana Rosa es disculpe públicament. “Hauria de demanar disculpes públicament, és necessari que done una explicació o bé una matisació, si és que en té, a aquestes dures paraules que han ofés moltes persones”, han escrit.

La publicació comença amb unes paraules d’indignació sobre el judici de valor llançat per la veterana periodista: “És lamentable que una persona que, a més de ser dona, és mare, puga excusar d’alguna manera un assassinat pel comportament d’una jove” i insisteixen que l’estil de vida que porte qualsevol persona és una elecció i “cap d’aquests és un error, podem estar o no d’acord els uns amb els altres però no es pot jutjar una persona”. Insisteixen en el caire masclista de les declaracions de Quintana, “quan encara el criteri per a jutjar els homes i les dones sembla que no siga el mateix”.

El comunicat del consistori del municipi de la Ribera està disponible en valencià i en castellà.