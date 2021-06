El vaixell oceanogràfic Ángeles Alvariño ha localitzat, en el fons de la mar, dues bombones de busseig, propietat de Tomás Gimeno, el pare d’Anna i Olivia, segons van informar fonts de la Guàrdia Civil. Aquesta troballa fa un gir a la investigació, perquè signifiquen unes proves molt importants per a confirmar el suïcidi de Gimeno.

Aquest vaixell, que està equipat amb un sonar d’agranament lateral i un robot no tripulat amb capacitat d’operar fins als 2.000 metres de profunditat, va localitzar i va recuperar el cadàver de la major de les xiquetes, Olivia.

Uns dies abans d’aquella troballa, van ser localitzades una bombona de busseig i unes fundes nòrdiques que van resultar determinants per a afinar les tasques de cerca.

Beatriz Zimmermann, la mare de les xiquetes Anna i Olivia, té la ferma determinació d’oferir a les xiquetes un comiat, que tindrà lloc la setmana que ve, sense que de moment se n’haja concretat la data ni l’hora, tal com va assenyalar ahir el portaveu de la família, Joaquín Amills, en una entrevista en Antena 3. Beatriz vol un funeral públic, que es convertisca en un homenatge a Olivia (el cos de la qual va aparéixer el passat 10 de juny) i també a la seua germana Anna, “encara que no estiga el cos present”, si bé l’acte haurà d’estar condicionat a les limitacions imposades pel nivell 3 que ahir es va decretar per a Tenerife.

Amb tot, la família ha concebut un comiat conjunt que unisca la societat espanyola, fins i tot la comunitat internacional, que s’ha solidaritzat amb aquesta família, en un funeral obert i públic al qual es podrà sumar tota la ciutadania (subjecte a les restriccions de la pandèmia) i al qual Joaquín Amills no descarta que puga assistir algun representant del Govern espanyol.

La família reivindica aquest acte també com un punt de partida. “Que les xiquetes Anna i Olivia siguen un present i un futur perquè tots puguem treballar perquè les coses canvien. Perquè fets com aquests no tornen a succeir”, assenyala Amills.

Si bé la troballa del cos d’Olivia va suposar per a la família un colp dur, també els dona la seguretat que les menudes estan juntes, cuidant l’una de l’altra, “com sempre han fet”.

La Guàrdia Civil treballa en la hipòtesi que Tomás Gimeno va poder llevar-se la vida abans de l’alba del 28 d’abril, després d’haver llastrat els cossos de les seues dues filles, Anna i Olivia. Per aquest motiu, durant les últimes jornades, el vaixell oceanogràfic Ángeles Alvariño s’ha centrat a rastrejar una zona més allunyada del punt en el qual es van trobar la botella de busseig, la funda de l’edredó i el cadàver d’Olivia en l’interior d’una bossa, llastrada per l’àncora de l’embarcació d’esbarjo —l’altra bossa, en la qual suposadament es trobaria el cadàver d’Anna, es va trobar buida a 1.000 metres de profunditat i dins de l’àrea que coincideix amb l’última geolocalització del mòbil de Gimeno—.

En els dies següents a aquesta troballa, i després de batre aquesta zona sense resultats, el vaixell s’ha centrat ara en unes coordenades més allunyades de la costa, un poc més de quatre milles nàutiques, i amb rumb sud-oest, coincidint amb la deriva que hauria seguit l’embarcació, espentada pels corrents, fins a ser localitzada en un punt pròxim al litoral del Puertito de Güímar.

Els investigadors entenen que després de llançar a la mar els cossos de les seues filles, el pare no hauria deixat passar massa temps per a posar fi també a la seua vida, fent ús del cinturó de plom.