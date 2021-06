Llum verda a la rebaixa de l’IVA en la factura de la llum del 21 % al 10 % fins a la fi de l’any per a tots els consumidors amb fins a 10 quilovats de potència contractada i a la suspensió de l’impost del 7 % sobre la generació d’energia elèctrica que assumeixen les companyies i que repercuteixen en els clients a través del rebut. El Consell de Ministres va aprovar ahir sengles mesures en un reial decret llei d’“aplicació immediata” que pretén “alleujar” la situació de les famílies i del teixit productiu per a contribuir al fet que la recuperació econòmica es puga consolidar.

Així ho van anunciar la ministra portaveu i titular d’Hisenda, María Jesús Montero, i la vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, encarregades de desenvolupar aquestes mesures. El preu de l’electricitat en el mercat majorista bat rècords, fins a situar-se prop dels 90 euros de mitjana des de l’inici del mes de juny fins ara, a causa de l’evolució dels preus del gas en els mercats internacionals i un increment dels preus del CO₂. Per això, l’executiu ha decidit donar llum verda a aquestes mesures “conjunturals” que preveuen una rebaixa del 10 % en la factura de la llum de les cases, segons va indicar Montero.

El Govern preveu analitzar, a finals d’any, l’evolució del preu de la llum, així com l’efecte de mesures ja anunciades per l’executiu, com l’avantprojecte de llei de minoració dels beneficis extra de les centrals nuclears i hidroelèctriques que es preveu aprovar a la “tardor”, per a prendre una decisió sobre el rebut de la llum i possibles mesures estructurals addicionals. A més de la revisió de la fiscalitat integral que està abordant el grup d’experts del ministeri d’Hisenda. “El Govern reavaluarà el 31 de desembre la situació del cost de l’energia”, va dir Montero.