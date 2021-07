Després de trobar-li una eixida a Cheick Doukouré i d’alliberar les elevades fitxes de Toño García i de Rubén Rochina, el Llevant continua escalant cap a l’equilibri financer sense deixar d’escorcollar el mercat. Les limitacions del fair-play no impedeixen ni planificar ni incorporar futbolistes i la secretaria tècnica ja ha complit tres objectius. A més de Roger Brugué, que s’incorpora a la disciplina amb la carta de llibertat sota el braç i amb la idea de projectar un futur sobre la seua figura, el club granota té lligats Roberto Soldado i Enric Franquesa. I tots dos, malgrat estar signats després d’arribar a un acord econòmic amb els seus respectius clubs, aterraran a Orriols a canvi d’un cost baix, un total de menys d’un milió d’euros. Dos moviments que arriben al Ciutat de València amb la idea de reforçar la plantilla sense desfasar el dèficit econòmic que llastra els comptes de l’equip blaugrana.

El lateral esquerre, després de donar sensacions positives en la categoria de plata malgrat el seu intent fallit d’ascens, es va decantar pel projecte d’Orriols davant de l’interés d’Osasuna, Celta i Girona en cas de pujar. L’acord es va tancar per 400.000 euros, la meitat dels drets compartits amb el Vila-real i un contracte de quatre anys. Mentrestant, Roberto Soldado, encara que va renovar amb el Granada, va ser seduït per la proposta de posar punt final a la seua trajectòria en la seua terra natal. El Llevant va abonar el mig milió de clàusula que l’alliberava de Los Cármenes i el seu trasllat a València és un fet. Amb la mentalitat de sumar tant en el terreny de joc com en el vestuari, el davanter va signar dos anys, amb la possibilitat d’un altre opcional, als seus 36 anys, i, malgrat les discrepàncies de la seua edat, la quantitat pagada pels seus serveis entra dins de la flexibilitat que permeten els paràmetres actuals del club.

D’aquesta manera, el Llevant té tancades dues de les tres posicions que es volien reforçar de manera prioritària. A falta de saber quin serà l’escenari pel que fa a les eixides, Paco López tindrà a la seua disposició una llista àmplia de jugadors amb els quals treballar a partir del dia 7 de juliol, dia en què no només començarà la pretemporada, sinó que serà el moment per a veure per on es planifica. A més dels jugadors que tenen contracte l’any que ve, els que van estar cedits, com ara Pablo Martínez, Koke Vegas o Pepelu, més els del filial, completaran una llista àmplia.