La Mancomunitat i la Fundació Horta Sud han obtingut el compromís del director de l’Institut Cartogràfic Valencià, Xavier Navarro, d’eliminar la denominació “Horta Oest” de tota la cartografia oficial de la Generalitat Valenciana. El compromís arriba després de la reunió que van mantindre ahir el director de la Fundació, Julio Huerta, i la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, amb Navarro.

La decisió es pren d’acord amb la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana, en l’annex de la qual s’assenyalen els municipis que formen part de cada una de les comarques. En el cas de la de l’Horta Sud, inclou les vint localitats que la formen sense fer cap distinció.

“Històricament, la comarca de l’Horta s’ha dividit en dues, Horta Nord i Horta Sud. No obstant això, algunes conselleries estan utilitzant, des de fa alguns anys, la nomenclatura Horta Oest, sense cap base legal, perquè no està fonamentada. Organitzativament, això suposa un problema que estem molt agraïts que es puga resoldre després de l’interés que ha mostrat el director de l’Institut Cartogràfic Valencià”, comenta la presidenta de la Mancomunitat, Eva Sanz.

Des de 2017, la Mancomunitat i la Fundació treballen per consolidar la denominació única de la comarca a efectes administratius amb comunicacions a diferents administracions, representants polítics i mitjans de comunicació.

“El moviment associatiu com Guaix Coordinadora Comarcal d’Escoles en Valencià, l’Institut d’Estudis Comarcals (IDECO), la Coordinadora Comarcal de Falles o la Federació Comarcal de Bandes de Música, entre moltes altres, fa més de 40 anys que treballen com a Horta Sud, no tenia cap sentit mantindre la divisió”, explica Julio Huerta, director de la Fundació Horta Sud.