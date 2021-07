La Comunitat Valenciana tornarà a viure hui un dia purament estiuenc de cels clars i temperatures per damunt dels 30 graus en quasi tota l’autonomia. Segons la previsió de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la jornada serà molt similar a la que es va registrar ahir, diumenge, si bé el termòmetre donarà un xicotet respir a les zones d’interior, algunes de les quals ahir van fregar els 40 graus.

Segons Aemet, la màxima la van marcar els 39 graus registrats a Ontinyent. Utiel i Alcoi es van acostar als 37 graus i Xàtiva en va marcar 36, en una jornada d’altes temperatures que va obligar a declarar l’alerta groga en l’interior de la província de València. Hui, en canvi, no hi ha cap alerta prevista en tota l’autonomia i s’espera que el mercuri retrocedisca en l’interior, cosa que deixarà les màximes per davall dels registres d’ahir.

Per la seua banda, les capitals de província es van quedar amb uns valors més baixos, de 30,1 graus a Alacant, 29,8 a Castelló i 28,7 a València, segons les dades d’Aemet. Hui podrien repuntar en les dues últimes i superar els 30 graus.

Per a la resta, Aemet no preveu canvis respecte a la jornada d’ahir, amb vent variable fluix, que, al migdia, tendirà a sud i sud-est fluix, amb intervals de ratxes moderades en el litoral.