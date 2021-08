La Junta de Govern Local de Vila-real acordarà aquest dimarts 3 sol·licitar la declaració de zona catastròfica en tot el terme municipal pels danys ocasionats per la pedregada del passat dissabte.

Paral·lelament, la Regidoria de Proximitat habilitarà l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) -tancada habitualment a l'agost- tres dies a la setmana per a orientar i assessorar els veïns que hagen patit algun dany en la seua propietat sobre possibles accions i gestions amb les seues asseguradores.

"La pedregada de dissabte a la vesprada ha provocat greus danys en la nostra agricultura, ja bastant castigada per la plaga del cotonet o la crisi de preus, i també en un bon nombre de propietats privades i fins i tot públiques, ja que també l'edifici de la casa consistorial ha patit desperfectes en una finestra de la segona planta", assenyala la primera tinenta d'alcalde, Silvia Gómez.

Des de l'episodi de pedra, la central de Policia Local ha rebut avisos per desperfectes en nombrosos vehicles, finestres, despreniments de cornises, problemes amb cablejat o també en alguna marquesina de l'autobús urbà.

Els efectius de Serveis Públics Vila-real i els agents locals van treballar durant el cap de setmana en la comprovació de danys i col·locació de tanques o cinta de precinte en aquells elements que pogueren constituir algun tipus de risc.

"És evident que els danys materials han sigut importants, tant en propietats privades com en la nostra agricultura, que ens preocupa de manera especial. Per això, com no podia ser d'una altra manera, l'Ajuntament de Vila-real es posa a la disposició de la ciutadania per a ajudar-la en tot el que puguem", agrega l'edil en un comunicat.

Amb aquest objectiu, l'executiu local ha adoptat ràpidament dues decisions: sol·licitar a l'administració competent la declaració de Vila-real com a zona catastròfica, de manera que els afectats puguen acollir-se als beneficis previstos per a aquesta mena de declaracions, i habilitar una oficina d'atenció per a orientar la ciutadania en les seues gestions i possibles reclamacions.

També s'ha acordat l'obertura excepcional de l'oficina durant les dues primeres setmanes d'agost per a atendre els dubtes que genera la situació i orientar i donar suport als veïns. En concret, l'OMIC obrirà tres dies a la setmana durant la primera quinzena d'agost: els dimarts i dimecres a la vesprada de 16 a 19 hores i els dijous al matí de 9.30 a 13.30.