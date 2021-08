El nou projecte del València Basket ja està en marxa. Arranca la pretemporada per al primer equip masculí, que aquesta campanya compta amb quatre cares noves, i que presenta també canvis importants en el cos tècnic, amb l’arribada de Joan Peñarroya per Jaume Ponsarnau, i que comptarà amb Fernando San Emeterio com a ajudant.

També ha patit canvis la plantilla amb l’eixida de Nikola Kalinic, Derrick Williams, Guillem Vives, Joan Sastre, Vanja Marinkovic o el mateix San Emeterio, i que queda reduïda de 14 a 12 homes. Per a compensar aquestes baixes, s’han fet quatre fitxatges —Nenad Dimitrijevic, Jasiel Rivero, Víctor Claver i Xabier López-Arostegui—. Els dos últims hi arribaran més tard, després de la seua participació a Tòquio, igual que Mike Tobey i Klemen Prepelic. Tots, el dia 23, menys Claver, que ho farà el 25, amb permís del club.

Amb tot, al costat de Dimitrijevic i Rivero, comencen hui la pretemporada també Sam Van Rossom, Martin Hermannsson, Louis Labeyrie, Josep Puerto, Bojan Dubljevic i Jaime Pradilla. Tots, a més de Claver, van superar la setmana passada les proves mèdiques habituals. Per a reforçar aquests primers dies de treball s’hi incorporen, des del filial de LEB Plata, Guillem Ferrando, Millán Jiménez i Gonzalo Bressan, que estaran en dinàmica del primer equip durant tot el curs, a més d’algun altre jugador exterior. El treball ha començat a les 10.00 hores al gimnàs i a la pista, dividits per grups; i continuarà de vesprada, a les 18.00 hores, amb el primer entrenament conjunt a la Fonteta.