El futur de la democràcia implica conéixer i valorar el passat. Amb aquesta perspectiva, El Molí, Associació de Memòria Històrica de Quart de les Valls, impulsa, aquest cap de setmana, les Jornades Commemoratives del 90é Aniversari de la Proclamació de la II República Espanyola. Un programa d’actes summament nodrit que pretén enfortir la consciència democràtica. “Esperem poder impulsar, enfortir i destacar els dos períodes democràtics del s. XX, el període de la II República i l’actual. Reclamem la importància de la República i pretenem deixar constància d’aquells que s’hi van comprometre. Les jornades tenen un molt bon acolliment; malgrat que tenim un aforament limitat, esperem arribar a tots els veïns no només de Quart, sinó de la comarca. Després d’haver hagut d’anul·lar-les jornades dues vegades, ara definitivament podrem viure aquests dies de reconeixement i homenatge. En definitiva, un pas més en la nostra memòria democràtica”, afirma Jose Sevilla, del Molí.

Aquesta trobada d’investigadors, apassionats per la història, veïns i protagonistes de diversos moments democràtics de la història de Quart de les Valls es desenvolupa amb el suport de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i l’Ajuntament de Quart. El treball d’aquest equip d’investigadors implicats i conscienciats en la necessitat d’accentuar la base democràtica de la societat actual conclourà amb la publicació del llibre Quart de les Valls votà per la República. Al costat d’aquest material s’ha orquestrat la composició d’una orla cronològica en la qual es recullen els alcaldes i els regidors dels ajuntaments democràtics des del segle XX fins a l’actualitat. Un document gràfic que pretén emfatitzar la importància d’aquelles persones que tant en la II República com a partir de 1978 van compondre governs municipals democràtics a Quart de les Valls. Aquest esdeveniment conclourà amb l’actuació musical d’un grup de corda i la interpretació d’una soprano de l’Himne de Riego, Canta el pueblo su canción i La Marsellesa.

Les jornades comencen aquesta vesprada a les 19.30 h a la Casa de la Cultura, amb la conferència “De l’hagiografia franquista a la construcció republicana”, a càrrec d’Eugeni Josep de Manuel Rozalén, membre de la Xarxa de Municipis per a la Posada en Valor de la Memòria Històrica. Dissabte hi haurà una lectura de poemes al cementeri, acompanyada de la música d’un violoncel, l’ofrena de corones de llorer davant de la tomba de totes les persones compromeses amb la democràcia i la posterior visita didàctica al cementeri a les 12 del migdia.