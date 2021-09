Mestalla serà una olla a pressió diumenge (21.00 hores) per a rebre el Reial Madrid. Com en els vells “normals” temps. El València ha tret a la venda 9.000 entrades més. En total, 29.000 aficionats acudiran a l’estadi. El club finalment disposa de quasi 9.000 entrades addicionals al paquet inicial de 20.000, després de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha suspés de manera cautelar la mesura adoptada per la Generalitat Valenciana de limitar a un màxim de 20.000 espectadors la presència de públic en els estadis de futbol. La Generalitat permetia el 60 % de l’aforament dels recintes oberts per a partits de la Lliga professional, però, al seu torn, limitava aquesta mesura a 20.000 espectadors. El TSJCV considera ara, en la seua resolució, que “no hi ha cap motiu que justifique l’oportunitat del requisit acumulat a la limitació de l’aforament en el 60 % de la capacitat de cada estadi de futbol, sí recollida en l’Acord del Consell Interterritorial de Salut d’1 de setembre”. També afig que hi cap recurs de reposició dins d’un termini màxim de 5 dies. La Conselleria de Sanitat encara no ha informat si l’Advocacia de la Generalitat recorrerà o no contra la suspensió cautelar, per a la qual cosa té cinc dies des de la recepció de la interlocutòria.

El club confia a esgotar les entrades i que es penge el cartell de “no hi ha entrades”. Dimarts, el ritme de venda localitats va ser molt bo i serà encara millor, perquè el nou paquet d’entrades permetrà que els aficionats puguen accedir a entrades més econòmiques. Dilluns, només quedaven a la venda entrades superiors als cent euros. La majoria corresponen a les graderies de Gol Xicotet i Gol Gran. El València obrirà noves zones en l’estadi i maximitzarà les que hi ha obertes actualment, garantint les millors condicions dins de l’estadi i assegurant el compliment estricte de les mesures sociosanitàries vigents.

La presència de 29.000 aficionats a Mestalla suposarà l’assistència més gran de gent en un espectacle a la Comunitat Valenciana des de febrer de 2020. Els abonats que van triar les opcions 1, 2 i 3 i el públic general poder adquirir les entrades des d’ahir, en línia i en taquilles, com fins ara. Contra el Madrid, a diferència de partits anteriors, els abonats de les opcions 1 i 2 podran adquirir, amb un únic abonament, fins a dues entrades al preu reduït, en lloc de pagar el preu de públic per la segona entrada (descompte aplicable si es compren les dues entrades en una única compra).

El binomi de Bordalás i el 4-1

L’augment de l’aforament contra el Madrid va ser molt ben rebut en el vestuari del València i en un José Bordalás que des del primer dia ha cregut en el “binomi” amb la graderia. Tècnic i capitans saben que en aquesta mena de partits l’espenta de l’afició ajuda i molt l’equip. En el cas d’alguns jugadors, hi ha moltes ganes de reviure una gran nit contra el Reial Madrid al costat de l’afició. En el vestuari continuen pensant que la golejada històrica de l’any passat (4-1) als blancs no va ser una festa completa, perquè hi faltava la gent. Ara, hi ha 29.000 raons per a guanyar i gaudir, aquesta vegada, junts.