“Missió complida”. Amb aquestes paraules, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha donat hui per finalitzat el treball que s’ha dut a terme en els 133 vacunòdroms de la Comunitat Valenciana que es tancaran a partir de demà, una vegada conclòs el gros de la macrocampanya de vacunació contra la covid-19, que ja ha arribat a quasi 4 milions de valencians, el 87,6 % de la població major de 12 anys que es podia vacunar. Des que van obrir les portes fa set mesos, per aquests 133 punts de vacunació han passat quasi 3 milions de valencians i s’han posat “5.318.960 dosis, quasi el 71 % de totes les que s’han administrat a la C. Valenciana”, segons ha posat de manifest aquest matí Puig en la visita que ha fet, al costat de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, al vacunòdrom del Museu de Ciències Príncep Felip en l’últim dia d’aquest centre. Només els d’Altea i San Miguel de Salinas estaran oberts dimecres i dijous per qüestions de dies festius.

Després d’agrair personalment el treball del personal desplaçat al centre (majoritàriament del Departament de Salut del Doctor Peset), el president ha desgranat algunes xifres d’aquesta macrocampanya de vacunació i que ara es deixa en mans dels centres de salut. En els vacunòdroms d’Alacant s’han posat 1.981.000 dosis, el 37,2 % del total; en els de Castelló n’han sigut 461.345; mentre que en els centres de València s’han posat més de 2,8 milions de dosis, el 54,2 % del total. Només en el vacunòdrom de la Ciutat de les Ciències, s’han inoculat 650.000 dosis i només en els quatre grans espais de vacunació que s’han habilitat a la C. Valenciana (el de València, el de l’Auditori de Castelló, l’IFA d’Elx i la Ciutat de la Llum d’Alacant), s’han posat el 26,7 % del total de dosis, gràcies al treball de 2.146 professionals cada dia.

Els vacunòdroms es tanquen, però la campanya de vacunació no acaba i el president va fer una crida a qui no s’haja vacunat encara perquè “demane cita en el seu centre de salut”, des d’on ara es farà una cerca activa de la borsa de persones que, malgrat les oportunitats, no s’ha vacunat. Sanitat se centra ara a continuar “repescant” ressagats, a completar la tercera dosi per a persones majors en residències i amb problemes d’immunosupressió i pendents del que diguen les autoritats sanitàries sobre la immunització dels menors de 12 anys, encara en investigació. Sobre la possibilitat que la tercera dosi arribe a tots els majors de 65 anys, estiguen o no institucionalitzats, com han anunciat en altres autonomies, Puig no va voler “dir res d’altres autonomies” i es va limitar a assegurar que s’ajustarà al que diguen les autoritats sanitàries.

Els hospitals de campanya es tancaran a finals d’any

D’altra banda, el president ha avançat que, després dels vacunòdroms, les següents instal·lacions pandèmiques que deixaran de funcionar seran els tres hospitals de campanya. Segons Puig, aquests romandran oberts fins a finals d’any per a “alguna eventualitat” o per a ser utilitzats en altres comeses sanitàries. Aleshores, “si s’ha superat la pandèmia, s’emmagatzemaran i estaran a la disposició del servei d’emergències de la Generalitat per a qualsevol eventualitat”, ha anunciat.

Sobre la desescalada, el president ha insistit que s’iniciaran converses amb el sector de l’oci per a implantar el passaport covid “però a l’espera que el Consell Interterritorial hi prenga una decisió”, va precisar. “També estem preocupats per garantir la seguretat en altres àmbits com en el de les residències”, ha afegit Puig, que apunta al fet que es podria plantejar alguna mesura que genere seguretat.