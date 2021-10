Malgrat l’impacte patit per la pandèmia, el 51 % de les empreses confia a contractar nous professionals en els pròxims 12 mesos, segons l’Estudi de tendències d’RH, elaborat per l’empresa de recursos humans Randstad, en col·laboració amb la patronal espanyola CEOE. El document conclou que aquests llocs de treball nous es crearan per a compensar la rotació existent, per a donar suport al creixement del negoci o per a comptar amb habilitats i competències noves.

La majoria dels empresaris que preveuen contractar (el 62 %) considera que la dificultat per a cobrir una vacant no canviarà de manera significativa respecte a la situació precrisi i un 25 % fins i tot té una previsió optimista i creu que ho tindran més fàcil que abans. L’informe assenyala que tres de cada deu empreses comparteixen una visió positiva respecte a l’evolució futura de la situació econòmica, ja que esperen creixements en el sector i en l’empresa mateixa, encara que són majoria les empreses que es mostren pessimistes de cara al futur immediat i que preveuen un cert decreixement fins al final del present exercici en l’economia del país (64 %).