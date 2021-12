“No ser res si no s’és poble”. Amb aquesta consigna estellesiana, Construint Burjassot, associació assembleària sense ànim de lucre nascuda fa un any amb vocació de sindicat de barri, es va presentar oficialment en societat fa uns quants dies a la seu de l’Associació Cultural Bassot de Burjassot. El nou col·lectiu ha centrat les seues accions inicials en la lluita per “fer realitat el dret que assisteix totes les persones a residir en un habitatge digne”, van explicar els seus representants. “Ni gent sense casa, ni cases sense gent” n’és un dels seus nombrosos lemes. Cada dimarts a partir de les 18.30 hores, a Ca Bassot, la plataforma oferirà assessorament a qui tinga “problemes amb el lloguer” o es trobe “a punt de ser desnonat”, casos que lamentablement estan augmentant per la crisi generada en pandèmia.

Per a la presentació, Construint Burjassot va organitzar la xarrada “Sindicalisme de barri”, en la qual van participar militants de Construint Malilla i del Sindicat de Barri del Cabanyal, i un concert en el qual van actuar Koberlariak, Pulso Rubí i Carles Giuliani i Yslem Hijo del Desierto. La vetlada va finalitzar amb un sopar de germanor entre tots els assistents.