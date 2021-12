Un pessic de la grossa de la loteria de Nadal ha arribat fins a Cullera. Deu dècims del número 86148, el número agraciat amb el primer premi, van viatjar per tren fins a la capital turística de la Ribera Baixa procedents de l’estació d’Atocha de Madrid.

El president de la Confraria de Pescadors de Cullera, Vicente Pérez, va aprofitar un viatge de treball que va fer a la capital d’Espanya per a comprar cinc dècims per a repartir-los entre els seus familiars. Una opció per la qual va optar també la secretària de la confraria cullerana, amb la qual cosa almenys deu persones de Cullera han resultat agraciades amb 400.000 euros. En total, la sort ha portat quatre milions d’euros al costat de la desembocadura del Xúquer.