Els municipis valencians podran mantindre en la seua agenda festiva les cavalcades de Reis, sempre que s’eviten les aglomeracions i es garantisca l’ús de les mascaretes. Són les dues condicions que hauran de tindre aquests actes perquè siguen autoritzats, segons ha dit aquest matí el president de la Generalitat, Ximo Puig, en resposta a preguntes sobre aquests actes després de l’anul·lació de trobades festives com Expojove, a València.

Sobre aquest tema, Puig ha assegurat que unes “cavalcades ben organitzades en les quals es puga mantindre el control, poden ser autoritzades”, i s’ha referit, en concret, al fet que aquests actes provoquen “les mínimes aglomeracions possibles i sempre es porte posada la mascareta”. Això sí, el president ha rebutjat dictar una norma centralitzada sobre aquests actes i ha deixat la decisió en mans dels ajuntaments. “Es mantindran reunions amb els ajuntaments i se’ls ajudarà a prendre les decisions més adequades”, però “cal assumir el lideratge local i buscar fórmules perquè es puguen fer amb la màxima seguretat”, ha insistit.

Sense noves mesures la nit de Cap d’Any ni a les terrasses

D’altra banda, Puig ha rebutjat, com ja va fer dissabte, que aquesta setmana es vagen a prendre noves mesures restrictives. D’aquesta manera, no hi haurà tancaments o limitacions d’aforament de cara a les festes de Cap d’Any ni s’ampliarà el certificat covid a les terrasses. Sobre aquest tema, el president ha assegurat que la Generalitat “ja ha pres les mesures que tenia previstes”, malgrat que la setmana passada semblava que s’aniria més enllà pensant en les festes de Cap d’Any. “Per a la nit de Cap d’Any, hem recomanat, per activa i per passiva, que no hi haja grans aglomeracions i que sempre, en tots els àmbits, s’use la mascareta”, ha dit. Sobre si ampliar a les terrasses dels bars l’exigència de demanar el passaport covid, Puig ha assegurat que ara no era el moment de “generar més incertesa. Cal mantindre la màxima prudència i hi ha locals que ho estan fent de manera preventiva, perquè, en espais oberts sense mascareta, també hi ha possibilitat de contagi”, però, “si no es va plantejar en el seu moment, ara no es plantejarà”.

Nova aplicació per al passaport covid

Referent al passaport covid, Ximo Puig ha anunciat que la Generalitat ha desenvolupat una nova aplicació de mòbil pròpia per al certificat covid, que es posarà en marxa hui mateix i que facilitarà el compliment de la mesura. “Es comunicarà al conjunt de la ciutadania perquè puga descarregar-se-la”.