Aprendre la història de Quart de Poblet i promocionar la Passejada d’una manera divertida. Aquest era l’objectiu de l’Ajuntament i dels Amics de la Passejada quan es van plantejar dissenyar un videojoc gratuït i atractiu per a les noves generacions que, a més, coincideix amb els preparatius del 300 aniversari del miracle de Sant Onofre.

El resultat ha sigut un joc fascinant, per a tots els públics, que trasllada el jugador al poble tal com era fa cent anys. Una recreació fidedigna realitzada gràcies a les fotografies cedides per veïns i veïnes, la majoria de les quals catalogades en el Museu virtual de la localitat.

El jugador o la jugadora es converteix en un extraterrestre que es trasllada des del futur al segle passat per a descobrir què és això que té tant de poder a Quart de Poblet i que, a més, llança foc. La missió encomanada a l’androide és, en definitiva, descobrir el secret de la Passejada.

Quan hi aterra la seua nau, l’extraterrestre necessita infiltrar-se entre la gent que cuida de Sant Onofre. El primer que ha de fer és vestir-se com ells i aconseguir la gorra, la brusa, el mocador, les ulleres protectores i les tenalles.

Una vegada equipat, cal reconstruir la figura del sant amb peces que estan amagades per tot el poble, com la coveta, la palmera, la calavera, l’àngel, el lleó, el llibre i el colom. El videojoc proporciona pistes que ajudaran el visitant a superar els diferents nivells. Una vegada completat el joc, s’activarà la Passejada de Sant Onofre, que anirà des de l’Ermita fins a la parròquia de la Puríssima Concepció. En el seu recorregut pel poble, al patró l’acompanyen androides, castells de focs artificials i música valenciana.