Un betlem amb escenes de Sagunt

Naixement. L'església de Santa Maria de Sagunt exhibeix aquest Nadal un pesebre molt especial, perquè inclou racons de la ciutat. Es tracta d'un conjunt de figures i escenes que acompanyen el Naixement, donat per un veí d'Albalat dels Sorells, Manolo Claramunt. Un pesebre realitzat de manera artesanal que, fins fa poc, ell exposava anualment a sa casa, però que, amb l'edat, va decidir donar perquè es poguera gaudir de manera col·lectiva. Entre altres llocs de Sagunt es poden veure l'arc de la plaça de la Pescateria, que està il·luminat, i una de les portes de la Jueria. Com apuntaven des de la parròquia, es tracta d'un betlem que «està molt ben treballat i amb molta cura. És bastant gran i, per descomptat, val la pena visitar-lo, i més quan conté racons de Sagunt». Per això conviden els veïns a recórrer-lo qualsevol vesprada, de 18 a 20 hores, fins al dia de Reis.