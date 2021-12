Les obres del Casal España Arena de València han pres velocitat de creuer. Els terminis previstos per Licampa 1617 SL i per l'empresari Juan Roig s'estan complint de manera escrupolosa perquè en 2023 aquest ambiciós projecte siga tota una realitat. Ahir, la regidora de Llicències d'Activitat de l'Ajuntament de València, Lucía Beamud, va signar l'autorització per a la realització de la segona fase de les obres del complex multiusos. Aquesta segona etapa correspon als permisos de l'estructura aèria, coberta i envolupant tèrmica i acústica, instal·lacions cobertes i forjat provisional per al pas de bombers de l'aparcament annex al subsol. Quant a la futura tercera fase, correspondrà ja a la llicència d'obertura del recinte, que culminarà els treballs de construcció d'un pavelló multifuncional i aparcament en subsol.

La regidora Lucía Beamud va posar en valor el treball dels tècnics municipals, «als quals cal agrair que, davant d'un projecte de tanta importància i tan complex, estiguen responent de manera àgil i ràpida i concedint els permisos de manera diligent alhora que s'asseguren que tot compleix amb les normatives tècniques corresponents». El Servei de Llicències d'Activitat està mantenint «reunions setmanals amb els responsables tècnics del València Arena i estan treballant braç a braç amb ells per a orientar-los» i facilitar-los la tasca. «Això està permetent que l'expedient estiga avançant de pressa i amb els terminis que corresponen», va assenyalar la regidora. «Des del govern municipal de Joan Ribó impulsem i facilitem el desenvolupament de projectes d'importància per a la nostra ciutat», va subratllar Lucía Beamud. No en va, el València Arena «dotarà la ciutat d'un recinte multiusos que la posicionarà com a referent mundial per a acollir actes esportius, culturals i d'entreteniment d'escala nacional i internacional». A més, aquestes fonts municipals van recordar que els promotors del València Arena pagaran un cànon a favor de la corporació municipal de 200.000 euros anuals actualitzables. Així mateix, una vegada finalitzat el període de 50 anys de la concessió, «el recinte revertirà a favor del municipi sense que supose cap cost a la ciutat» , va matisar la regidora. L'Arena dinamitzarà el mercat d'entreteniment en la capital valenciana, proporcionant un gran espai cobert amb capacitat màxima de fins a 15.600 espectadors, en mode bàsquet, i de 18.600 per a concerts. Per tant, generarà un impacte de 10 milions d'euros en el PIB anual de la ciutat i 300 ocupacions directes i indirectes. En total, el pavelló i totes les instal·lacions annexes suposaran una inversió de 220 milions que escometrà amb fons propis Juan Roig, a través de la societat Licampa 1617 SL.

El director gerent de Licampa, Víctor Sendra, assegura que "l'obtenció de la llicència d'aquesta segona fase és un altre pas més, i molt important, per a l'avanç del projecte Casal España Arena de València. Això ens permet seguir avant amb les obres i continuar amb totes les planificacions que comporta, no sols en l'àmbit de la construcció, sinó també pel que fa a la gestió. El treball conjunt tant del nostre equip com dels proveïdors, així com dels tècnics i l'Administració, està sent clau per a seguir el rumb marcat: aconseguir que a València tinguem una Arena referent tant a escala nacional com internacional".