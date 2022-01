Ontinyent promocionarà en Fitur els «Itineraris de la Memòria Democràtica» com a recurs turístic. El projecte, elaborat per l'Ajuntament i patrocinat per la Diputació de València, serà la novetat més destacada en la participació ontinyentina en la pròxima edició de la fira internacional de turisme, que se celebra del 19 al 23 de gener al recinte firal Ifema de Madrid.

La regidora de Turisme, Sayo Gandia, explica que l'alta demanda de les visites guiades als refugis del Regall i Tortosa i Delgado, recuperats per l'Ajuntament, va estar en el punt de partida per a crear aquesta nova proposta turística al voltant d'una temàtica sobre la qual no hi ha una oferta significativa en el sector. Gandia subratlla que els refugis «són elements de la nostra història que havien esdevingut espais sense ús amb el pas del temps, però que amb la seua recuperació s'aprofiten amb èxit en les nombroses visites guiades que estem organitzant». L'itinerari recorrerà 12 punts on es parlarà amb panells, amb mapes i informació sobre fins a 70 espais de rellevància històrica, que destaquen per haver acollit esdeveniments de rellevància local i elements històrics singulars en el període comprés entre l'inici de la II República i els primers anys de la dictadura franquista. Entre els elements figuren les antigues seus sindicals i polítiques, instal·lacions educatives i culturals, hospitals militars i centres sanitaris, fàbriques i indústria de guerra, presons i espais de repressió i els diversos refugis antiaeris construïts durant el període de conflicte bèl·lic. Un codi QR oferirà la possibilitat d'accedir a informació ampliada en un lloc web.