Els presentadors del Benidorm Fest, Alaska, Inés Hernand i Màxim Huerta, han donat inici a la primera jornada del certamen des de la platja de la localitat, que fins diumenge acollirà el certamen del qual eixirà el pròxim representant d'Espanya en Eurovisió.

Els tres han protagonitzat la roda de premsa prèvia a la primera semifinal. Encara que s'esperava la participació d'alguns dels semifinalistes, el certamen ha decidit prescindir de la seua presència per tal d'extremar la prudència davant de la possibilitat de contagis que trastoquen la gala final, que se celebrarà dissabte.

"Jo em trobe com a casa", va assegurar Huerta, ja que ha estiuejat tradicionalment a la localitat alacantina. "L'ambaixada d'Europa és Benidorm. D'ací eixirà una estrela", ha afegit.

"És una de les ciutats que he decidit adoptar. A vegades és tracta d'una afiliació amb el lloc, però en el meu cas he decidit que Benidorm és meu. És una ciutat única que Europa entén molt bé. M'ha semblat molt pertinent que el punt de partida del nostre representant siga Benidorm. Tant de bo que aquest certamen siga un festival en si mateix", ha explicat Alaska.

"La diversitat és tal que cada presentador té diferents favorits. Tots els artistes tenen un gran nivell, tenen ganes d'oferir un bon espectacle televisiu. Tots venen en gran", ha confessat.

"No cal tindre por d'Eurovisió"

"El més bonic d'aquest festival és que continuen acudint persones que inicien la seua carrera i que canten junt amb gent que està assentada en el sector. No cal tindre por d'Eurovisió".

"No m'agrada res el to despectiu que té la gent cap a la paraula 'eurofan'. Igual que ha entrat 'berlanguià', paraules com 'eurovisiva' haurien d'entrar en la RAE", ha reivindicat Huerta.

Primera semifinal

Hui tindrà lloc la primera gala del Benidorm Fest. Sis artistes actuaran en aquesta primera semifinal i se'n classificaran quatre. Junt amb Tanxugueiras, els millors posicionats aquesta nit són la boy band Unique amb Mejores. En lliça també estan dues veus femenines: en la balada, Blanca Paloma, i en el pop d'estil afroamericà, Chanel, amb SloMo. Les posades en escena que hagen triat els aspirants seran fonamentals per a un gir en les previsions.

Hi haurà dues actuacions especials aquesta nit, la de Salvador Sobral, guanyador d'Eurovisió en 2017, i la banda Marlon.